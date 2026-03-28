هجوم موشک‌ها و پهپادهای ایران به دو مخفیگاه ارتش آمریکا در دبی با بیش از ۵۰۰ نفر

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) گفت: در ساعات گذشته دو مخفیگاه ارتش متجاوز آمریکا، به‌ترتیب در مخفیگاه اول بیش از ۴۰۰ نفر و در مخفیگاه دوم بیش از ۱۰۰ نفر در دبی پنهان شده بودند که هر دو مکان شناسایی و مورد هجوم موشک‌ها و پهپادهای نقطه‌زن دلاورمردان نیروی هوافضا و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفتند که تلفات بسیار سنگینی بر آن‌ها وارد گردید.

به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) عنوان کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

قبلا هشدار داده بودیم که ارتش متجاوز آمریکا به‌دلیل هجوم مقتدرانه نیروهای مسلح و نابودی پایگاه‌های خود در منطقه، فراری شده و در خارج از پایگاه‌های خود مخفی شده‌اند.

ساعت‌هاست که آمبولانس‌ها مشغول انتقال کشته‌ها و مجروحان فرماندهان و سربازان آمریکایی هستند.

ترامپ و فرماندهان ارتش آمریکا باید به‌خوبی درک کرده باشند که منطقه، به گورستان سربازان آمریکایی تبدیل خواهد شد و راهی جز تسلیم در برابر اراده الهی مردم قهرمان و رزمندگان شجاع اسلام نخواهند داشت.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

