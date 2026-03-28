به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) عنوان کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

قبلا هشدار داده بودیم که ارتش متجاوز آمریکا به‌دلیل هجوم مقتدرانه نیروهای مسلح و نابودی پایگاه‌های خود در منطقه، فراری شده و در خارج از پایگاه‌های خود مخفی شده‌اند.

در ساعات گذشته دو مخفیگاه آن‌ها، به‌ترتیب در مخفیگاه اول بیش از ۴۰۰ نفر و در مخفیگاه دوم بیش از ۱۰۰ نفر در دبی پنهان شده بودند که هر دو مکان شناسایی و مورد هجوم موشک‌ها و پهپادهای نقطه‌زن دلاورمردان نیروی هوافضا و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفتند که تلفات بسیار سنگینی بر آن‌ها وارد گردید.

ساعت‌هاست که آمبولانس‌ها مشغول انتقال کشته‌ها و مجروحان فرماندهان و سربازان آمریکایی هستند.

ترامپ و فرماندهان ارتش آمریکا باید به‌خوبی درک کرده باشند که منطقه، به گورستان سربازان آمریکایی تبدیل خواهد شد و راهی جز تسلیم در برابر اراده الهی مردم قهرمان و رزمندگان شجاع اسلام نخواهند داشت.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

