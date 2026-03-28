بازدید رئیس سازمان ثبت از ادارات ثبتی ورامین و قرچک
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در ادارات ثبت اسناد و املاک ورامین و قرچک، روند ارائه خدمات ثبتی به مردم را مورد ارزیابی قرار داد.
به گزارش ایلنا، در هشتمین روز از سال جدید، حسن بابایی رئیس این سازمان با حضور در ادارات ثبت اسناد و املاک ورامین و قرچک، از این دو واحد ثبتی بازدید و روند ارائه خدمات ثبتی را مورد ارزیابی قرار داد.
بابایی در این بازدیدها، ضمن عرض خداقوت به همکاران، بر لزوم استمرار خدمات ثبتی تأکید کرد و گفت: حفظ حقوق مالکیتی مردم و صیانت از حقوق عامه و حقوق دولتی، از جمله مهمترین تکالیف ما است.
عضو شورای عالی قوه قضاییه در ادامه گفت: افتخار همهی ما این است که برای مردم خدمت میکنیم و در این مسیر نباید کوتاهی کنیم چرا که آنچه میماند همین رضایتمندی مردم و گرهگشایی از کار آنان است.
وی در سخنانی نیز با اشاره به تکالیف سازمان ثبت از جمله اجرای قانون حدنگاری و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: در سال جاری برنامههای گستردهای برای پیشبرد این دو قانون داریم و انشاالله با تلاش مضاعف و خرد جمعی، به اهداف بزرگی دست خواهیم یافت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با بیان اینکه تمام مصوبات و پروژههای مصوب سال گذشته باید در زمان بندی تعیین شده به پایان برسد اظهار داشت: کارگروه ویژهای برای بررسی و پیگیری نتایج اجرای مصوبات سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه که در سال گذشته صورت گرفته است تشکیل شد است.
معاون رئیس قوه قضاییه در حین این بازدیدها که جمعی از معاونین و مدیران سازمان وی را همراهی میکردند با تعدادی از مراجعه کنندگان نیز دیدار و گفتوگو کرد و دستورات لازم را جهت تسریع در رسیدگی به درخواستهای آنان صادر کرد.
شایان ذکر است بابایی صبح امروز و در مراسم قرائت دعای توسل در ستاد مرکزی سازمان که به صورت وبیناری با مشارکت ادارات ثبت اسناد و املاک سراسر کشور برگزار شد بر لزوم حفظ وحدت و همدلی و حضور میدانی آحاد مختلف مردم تا دفع شر اجانب تاکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه در برابر زورگوییها و تجاوزات غیر انسانی دشمنان ایستاده است و به حول و قوه الهی و برکت خون شهیدان، سرافرازانه و پیروزمندانه این نبرد را به پایان خواهد رساند.