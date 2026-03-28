طباطبایی مطرح کرد:
از قبیله چنگیز و تیمور هیچ نشانی باقی نیست؛ اما نام ایران جاودان مانده است
کد خبر : 1766260
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور گفت: حملات هوایی به دانشگاههای کشور در تداوم بمباران مدرسه شجره طیبه میناب برگ جدیدی از جنایات آمریکایی-صهیونی علیه ملت ایران است.
به گزارش ایلنا، سید مهدی طباطبایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ؛
ایران بزرگ در تاریخ خود تجربههای بسیار بزرگی از این دست را از سر گذرانده است. از قبیله چنگیز و تیمور هیچ نشانی باقی نیست، اما نام ایران جاودان مانده است.