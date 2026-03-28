سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا:
یک فروند هواپیمای سوخترسان آمریکایی به طور کامل منهدم شد
سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) از انهدام کامل یک فروند هواپیمای سوخترسان و خارج شدن ۳ فروند هواپیمای دیگر از دور عملیاتی به دلیل آسیب وارده در پی حمله به محل استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه الخرج خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) عنوان کرد: شب گذشته محل استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه الخرج، هدف عملیات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. وی افزود: در این عملیات موفق، یک فروند هواپیمای سوخترسان به طور کامل منهدم و سه فروند هواپیمای دیگر آسیب دیده و از دور عملیاتی خارج شدند.