به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) عنوان کرد: شب گذشته محل استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه الخرج، هدف عملیات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. وی افزود: در این عملیات موفق، یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان به طور کامل منهدم و سه فروند هواپیمای دیگر آسیب دیده و از دور عملیاتی خارج شدند.