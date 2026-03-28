خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا:

یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی به طور کامل منهدم شد

کد خبر : 1766240
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) از انهدام کامل یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان و خارج شدن ۳ فروند هواپیمای دیگر از دور عملیاتی به دلیل آسیب وارده در پی حمله به محل استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه الخرج خبر داد.

 

به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) عنوان کرد: شب گذشته محل استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه الخرج، هدف عملیات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. وی افزود: در این عملیات موفق، یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان به طور کامل منهدم و سه فروند هواپیمای دیگر آسیب دیده و از دور عملیاتی خارج شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار