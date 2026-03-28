امنیت جزیره خارک به طور کامل برقرار است

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در جریان سفر نظارتی اعضای این کمیسیون به جزیره خارگ گفت: به همراه تعدادی از همکاران خود در مجلس به جزیره مقاوم خارگ سفر کرده ایم. الحمدالله زندگی در جریان است. صادرات نفت بدون هیچ مشکلی در جریان است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد:: ما هیچ مسئله خاصی را در جزیره خارگ مشاهده نکردیم. امنیت به طور کامل در جزیره خارگ برقرار است. کارکنان مجاهد صنعت نفت نیز در این جزیره مشغول انجام فعالیت های خود هستند.

نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه که من می توانم با اطمینان به شما بگویم این است که نیروهای مسلح ما متعهد و هم قسم شده اند که اگر هر متجاوزی به این جزیره ایرانی تجاوز کند، حتما سخت ترین برخورد با آن صورت خواهد گرفت و زنده برنخواهد گشت.

