به گزارش ایلنا، مالک شریعتی، در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

طرح ‎سه‌فوریتی حمایت از حقوق هسته‌ای ملت ایران در سه محور:

۱.اعلام خروج از ‎NPT

۲.لغو قانون اقدام متقابل در اجرای ‎برجام

۳.حمایت از پیمان جدید بین‌المللی با کشورهای همسو (ازجمله شانگهای/بریکس) در توسعه فناوری‌های صلح آمیز هسته‌ای

در سامانه مجلس بارگذاری و به معاون قوانین ارجاع شد.

