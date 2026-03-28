شریعتی خبر داد:
طرح سهفوریتی حمایت از حقوق هستهای ملت ایران در مجلس
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از بارگذاری طرحی سه فوریتی در سامانه مجلس در راستای حمایت از حقوق هستهای ملت ایران خبر داد.
به گزارش ایلنا، مالک شریعتی، در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
طرح سهفوریتی حمایت از حقوق هستهای ملت ایران در سه محور:
۱.اعلام خروج از NPT
۲.لغو قانون اقدام متقابل در اجرای برجام
۳.حمایت از پیمان جدید بینالمللی با کشورهای همسو (ازجمله شانگهای/بریکس) در توسعه فناوریهای صلح آمیز هستهای
در سامانه مجلس بارگذاری و به معاون قوانین ارجاع شد.