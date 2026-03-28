مرعشی در گفتوگو با ایلنا:
تغییر اهداف دشمن در طول جنگ/ باید حداکثر امتیازات را از دشمن بگیریم/ ترامپ افکار عمومی آمریکا را برای چه چیزی آماده میکند؟
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: هدف جنگ از فروپاشی نظام و خواسته تسلیم شدن نظام به یک توافقی رسید که باید امتیازاتی به ایران بدهد تا ایران هم تنگه هرمز را باز کند. لذا این اهداف تغییر کرده است و با توجه به اهداف جدید ما باید آماده باشیم که حداکثر امتیازات را برای کشورمان بگیریم.
حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اظهارات ضد و نقیض ترامپ درباره حمله به زیرساختها و حمله به مراکزی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان گفت: آقای ترامپ به لحاظ شخصیت و منش و روش همین است و این موضوع جدیدی نیست. ما با یک دشمنی مواجه هستیم که رفتارهایش با هیچ سیاستمدار با تجربه و کار کشتهای مشابه نیست. جهان با یک پدیده جدیدی مواجه است به نام آقای ترامپ.
وی ادامه داد: اما آنچه که مهم است این است که ما باید از سوی خودمان هم به لحاظ ایستادگی و مقاومت و اعمال قدرت نظامی حداکثر توانمان را به کار بگیریم و در نهایت باید آمادگی برای پایان جنگ به گونهای که عزت ایران را تامین کند، داشته باشیم.
دبیرکل حزب سازندگی گفت: به هر حال با فردی طرف هستیم که دارای رفتارهای کاملاً غیرمتعارف است و این در تمام دنیا شناخته شده است، مهم تصمیمگیریهای عاقلانه و خردمندانه توام با قدرت ایران است که الحمدالله مسئولان به خوبی این موضوع را جلو میبرند.
مرعشی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره اینکه ترامپ مباحثی را درباره مذاکرات مطرح میکند اما از سوی دیگر خبرهایی درباره اعزام نیرو به منطقه و تصرف برخی از جزایر مطرح میشود، گفت: به هر حال این خطر وجود دارد اما آمریکاییها به خوبی میدانند که وارد شدن به خاک ایران با توجه به پیچیدگیهای جغرافیایی که ایران دارد، کار سادهای برای آنها نخواهد بود.
وی ادامه داد: یکی از دلایلی که آقای ترامپ در حال حاضر از نظر خودش مهلت میدهد و با گفتوگوها موافقت کرده است، این است که الان هدف جنگ تغییر کرده است. آنها از ابتدا به دنبال این هدف بودند که جمهوری اسلامی را ساقط کنند و بعد از آن هدفشان این شد که جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کنند اما از این هدف هم دست کشیدند. در حال حاضر هم هدف آمریکاییها موضوع تنگه هرمز شده است.
دبیرکل حزب سازندگی گفت: تنگه هرمز هم جز با توافق با ایران به هیچ مدل دیگری مانند سابق قابل بازگشایی نیست. یک بخشی از اینکه آقای ترامپ متفاوت حرف میزند به این دلیل است که افکار عمومی آمریکا را آماده میکند که در نهایت توافق با ایران را بتواند به عنوان یک برد برای خودش به مردم آمریکا ارائه کند. این هم ناشی از تغییر چند مرحلهای هدف جنگ است.
مرعشی گفت: هدف جنگ از فروپاشی نظام و خواسته تسلیم شدن نظام به یک توافقی رسید که باید امتیازاتی به ایران بدهد تا ایران هم تنگه هرمز را باز کند. لذا این اهداف تغییر کرده است و با توجه به اهداف جدید ما باید آماده باشیم که حداکثر امتیازات را برای کشورمان بگیریم.
وی همچنین درباره ارزیابی خود از اظهارات اولیه آمریکا و اسرائیل از آغاز جنگ با ادعای نجات مردم ایران و بعد از آن حمله به زیرساختها، گفت: این اظهارات صرفا شعار است آنچه که ما میبینیم این است که هر روز دارند مردم را میکشند، دانش آموزان را کشتند و زمینههای اشتغال مردم را خراب میکنند و به درآمد مردم ضربه وارد میکنند.
دبیرکل حزب سازندگی گفت: اینها مردمی را میخواستند که به محض زدن اولین بمب و شهادت رهبری، به خیابان بیایند و از دشمن خارجیشان حمایت کنند، البته مردم ایران به خیابان آمدند اما برای دفاع از جمهوری اسلامی نه برای همراهی با دشمن، آنها از مردم ایران کاملاً ناامید شدند و دیگر این شعارها را نمیدهند.