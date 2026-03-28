قالیباف:
بازار به اخبار جعلی پایین آوردن قیمت انرژی بی حس شده است
به گزارش ایلنا، محمدباقرقالیباف، جمعه شب(۷ فروردین ماه) در حساب کاربری خود در شبکه ایکس خطاب به مقامات آمریکایی نوشت: آنقدر اخبار جعلی منتشر کردهاند و سعی در پایین آوردن قیمت انرژی دارند که بازار الآن به این اقدامات بیحس شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام افزود: ادامه بده، دیگر کسی آن را نمیخرد. قیمتهای واقعی بالاخره خودشان را نشان خواهند داد.
وی در این پیام خاطرنشان کرد: شاید قدرت داشته باشند ولی به باهوش بودن نزدیک هم نیستند. خیلی زود کارت اخبار جعلی را سوزاندند.