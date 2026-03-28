جزئیات روز بیست و هشتم عملیات وعده صادق ۴

به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پیامی تصویری به تشریح اقدامات انجام شده توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جریان روز بیست و هشتم از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان پرداخت و گفت: با توکل به خداوند متعال و یاری‌گرِ رزمندگان اسلام و شکر به درگاه حضرتش که دشمنان را به دست فرزندان سلحشور، شجاع و با اخلاص ملت در نیروهای مسلح مجازات می‌کند.



وی افزود: در امتداد حماسه‌آفرینی‌های نیروهای مسلح کشور، عملیات پیوسته و مشترک موشکی و پهپادی نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران در موج ۸۳ عملیات وعده‌ صادق ۴ با رمز مقدس «یا اباعبدالله الحسین علیه السلام» علیه اهداف دشمن آمریکایی- صهیونیستی شامل مخازن ذخیره و انبار نفت اشدود، محل استقرار نظامیان ارتش کودک‌کش صهیونی در شهرک مُدعین، مرکز تبادل اطلاعات نظامی آمریکا در منطقه و پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در اَلظَفره واَلعُدَیری، آشیانه‌های نگهداری و تعمیرات هواپیماهای ترابری و پهپادها در پایگاه علیَ‌السّالم، مخازن سوخت جت‌ها و جنگنده‌های نیروهای تروریستی آمریکا و آشیانه تعمیرات و نگه‌داری سامانه پاتریوت در پایگاه شیخ عیسی با سامانه‌های بردبلند و میان‌برد، سوخت جامد و مایع، نقطه‌زن و سرجنگی چند کلاهکه و پهپادهای انهدامی و پرسه‌زن به اذن الهی با موفقیت کامل به اجرا در آمد.



سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) عنوان کرد: به‌دنبال بهره‌برداری خصمانه رژیم تروریستی آمریکا از پایگاه های هوایی موجود در کشورهای منطقه، نیروی دریایی و هوافضای سپاه طی یک عملیات مشترک ویژه موشکی و پهپادی در موج ۸۴ عملیات وعده‌ صادق‌ ۴ با رمز مبارک «یاخیرالرازقین» ضمن انهدام سامانه‌های دفاع ضدموشکی و نفوذ موشک‌های سوخت جامد و مایع به پایگاه الخرج، محل استقرار ناوگان سوخت‌رسان و پشتیبان هوایی را، مورد آماج آتش موشکی و پهپادی قرار دادند.



سرهنگ ذوالفقاری ادامه داد: در این اقدام ارزشمند، چند هواپیمای پهن‌پیکر و سنگین سوخت‌رسان و پشتیبانی دشمن، منهدم و چند فروند نیز مورد آسیب جدی قرار گرفت. رزمندگان جان‌برکف ما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه ضمن کنترل هوشمندانه و قدرتمندانه تنگه هرمز و در دست داشتن ابتکار عمل در خلیج فارس، هجوم به مواضع دشمن در منطقه را به فضل الهی با قدرت ادامه خواهند داد.



وی همچنین گفت: در ادامه عملیات پهپادی دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران، پایگاه پشتیبانی و بزرگترین مرکز حمل‌ونقل ارتش رژیم صهیونیستی در تل آویو، مورد هجوم پهپادی قرار گرفت. نیروی پدافند هوایی ارتش نیز یک فروند موشک کروز شلیک‌شده از هواگرد متخاصم آمریکایی‌-صهیونی را در منطقه عمومی شمال‌غرب و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافندهوایی کشور، هدف قرار داده و ساقط نمود.



سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) در پایان با بیان اینکه «رشادت‌های جانانه، دلاورانه و غیورانه ارتشیان دلیر و سپاهیان سلحشور ادامه دارد»، تصریح کرد: سقف اقدامات و تاکتیک‌هایِ بی‌بدیلِ ما در این جنگ، کفِ اقداماتیست که حتی به ذهنتان هم خطور نمی‌کند.