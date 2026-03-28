سومین تهاجم دشمن آمریکایی–صهیونیستی به نیروگاه اتمی بوشهر/ اصابت پرتابه بدون خسارت
سازمان انرژی اتمی از جزئیات سومین تهاجم دشمن آمریکایی–صهیونیستی به نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد.
به گزارش ایلنا، سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: پرتابهای ساعت ۲۳:۴۰ جمعه ۷ فروردینماه به محوطه نیروگاه اتمی بوشهر اصابت کرد؛ حادثهای که بر اساس گزارشهای اولیه هیچگونه خسارت جانی، مالی یا فنی در پی نداشت.
در پی این حمله، بررسیهای اولیه نشان میدهد که با اصابت پرتابه به محوطه نیروگاه اتمی بوشهر، آسیبی به بخشهای مختلف این تأسیسات وارد نشده است.
این سومین بار است که در جریان جنگ تحمیلی اخیر، نیروگاه اتمی بوشهر هدف تهاجم دشمن آمریکایی–صهیونیستی قرار میگیرد.
نیروگاه اتمی بوشهر در حال بهرهبرداری است و حاوی مقادیر قابل توجهی مواد پرتوزاست؛ از این رو هرگونه آسیب به این تأسیسات میتواند به بروز یک حادثه هستهای جدی منجر شود که پیامدهای جبرانناپذیری برای منطقه به همراه خواهد داشت.
هدف قرار دادن تأسیسات هستهای صلحآمیز، نقض آشکار مقررات و تعهدات بینالمللی در خصوص مصونیت این مراکز از حملات نظامی به شمار میرود؛ اقدامی که میتواند امنیت و ایمنی منطقه را با مخاطرات جدی مواجه کند.