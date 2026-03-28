به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

در ادامه موج ۸۴ عملیات وعده صادق ۴ بارمز مبارک "یامَن هو شَدیدُ العِقاب" و تقدیم به هنرمندان و سلبریتیهای پای کار انقلاب در این شبها، نیروی دریایی سپاه طی یک حمله ترکیبی، علیه تروریست های صهیونی - امریکایی در بندر الشُّیوخ و سواحل و بندر دبی، سربازان افسرده امریکایی و تجهیزات تاکتیکی آنها را مورد اصابت دقیق قرار داد.

در این عملیات که با استفاده از موشکهای بالستیک و کروز قدر ۳۸۰ انجام پذیرفت، ۶ فروند لندینگرافت رزمی LCU امریکا در بندر" الشیوخ "، مورد اصابت قرار گرفت که طبق گزارش میدانی ۳ فروند از این کشتی های رزمی بعد از اصابت غرق شده و مابقی در آتش در حال سوختن است.

همزمان عملیات پهپادی علیه مراکز تجمع افسرانِ تروریست یگان پهپادی امریکا در ساحل و یکی از هتل های دبی، با استفاده از پهپادهای انهدامی اجرا و این مراکز مورد اصابت دقیق قرار گرفت.

طی این عملیات، علاوه بر غرق شدن شناورهای تاکتیکی تعداد زیادی از تروریست های امریکایی نیز به هلاکت رسیدند. قبلا هم گفته بودیم در هرکجا بروید به دنبالتان می آییم، بیچاره خواهید شد.

نیروی دریایی سپاه باذن الله با تسلط و اشرافیت کامل و بصورت کوبنده جواب شرارتهای دشمن را می دهد.

