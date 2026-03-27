سردار شکارچی:
ایران برای پایان جنگ شرط میگذارد
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: کشور پیروز است که برای پایان جنگ شرط می گذارد و دشمنان ایران اسلامی مجبور به پذیرش آن خواهند بود.
به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی به آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار داد: ایران، قدرتمند و پیروز میدان است و کشور پیروز است که برای پایان جنگ شرط می گذارد و دشمنان ایران اسلامی مجبور به پذیرش آن خواهند بود.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تأکید کرد: شما قدرت نیروهای مسلح و ملت با عظمت ایران را در میدان عمل درک کردید بهتر است به خود آیید و از توهم خارج شوید و از مشاوران هالیوودی خود فاصله بگیرید و به حقیقت تن دهید.