قالیباف:
با عملیات حزبالله؛ منتظر گنجینهای از شگفتیها باشید
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حزبالله ۸۷ عملیات را در یک شب انجام داده است، گفت: حزبالله فخر اسلام است و بدانید که گنجینهای از شگفتیها در راه است؛ منتظر باشید.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس به زبان عربی نوشت:
«۸۷ عملیات در یک شب!
پیش از جنگ در مصاحبهای گفتم حزبالله زندهتر از هر زمانی است.
امروز عملیاتهای برقآسا و آسیبهای کیفی و بیامان به تجهیزات و نیروهای دشمن صهیونیستی، وعدههای سید شهید را ثابت کرد.
حزبالله فخر اسلام است و بدانید که گنجینهای از شگفتیها در راه است؛ منتظر باشید.»