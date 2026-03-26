سازمان اطلاعات سپاه:

یک تیم تروریستی وابسته به موساد در استان کرمانشاه متلاشی شد

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از متلاشی شدن یک تیم تروریستی وابسته به موساد در استان کرمانشاه خبر داد.

به گزارش ایلنا، سازمان اطلاعات سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد، یک تیم تروریستی سه نفره در استان کرمانشاه با هدایت افسران سرویس جاسوسی رژیم صهیونی می خواستند خیابان‌ها را ناامن و علیه اماکن حساس و حافظان امنیت اقدامات تروریستی انجام دهند اما سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه آن‌ها را شناسایی و بازداشت کردند.

سازمان اطلاعات سپاه همچنین اعلام کرد: از این افراد مقادیر قابل توجهی سلاح، شمار زیادی ساچمه و همچنین تجهیزات و دستگاه‌های مورد استفاده در ساخت فشنگ ساچمه‌ای کشف و ضبط شده است.

سازمان اطلاعات سپاه از مردم خواسته هرگونه موارد مشکوک را به شماره تماس ۱۱۴ گزارش کنند.

