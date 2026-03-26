یک تیم تروریستی وابسته به موساد در استان کرمانشاه متلاشی شد

به گزارش ایلنا، سازمان اطلاعات سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد، یک تیم تروریستی سه نفره در استان کرمانشاه با هدایت افسران سرویس جاسوسی رژیم صهیونی می خواستند خیابان‌ها را ناامن و علیه اماکن حساس و حافظان امنیت اقدامات تروریستی انجام دهند اما سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه آن‌ها را شناسایی و بازداشت کردند.