خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات تماسی تلفنی عراقچی و وزیر امورخارجه برزیل
کد خبر : 1765727
لینک کوتاه کپی شد.

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و برزیل در تماس تلفنی با یکدیگر گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مائورو وییرا، وزیر امور خارجه جمهوری فدراتیو برزیل، در یک تماس تلفنی در خصوص تحولات منطقه‌ غرب آسیا و پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه برزیل ضمن محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از مقام‌ها و شهروندان ایرانی را تسلیت گفت و با دولت و مردم ایران ابراز همدردی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح ابعاد تجاوزات و اقدامات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کرد این تجاوز نظامی در میانه روند دیپلماتیک، بر ایران تحمیل شد. 

عراقچی بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود تا تحقق کامل اهداف و پشیمان کردن متجاوزان تأکید کرد.

عراقچی با اشاره به اینکه آغازگر این جنگ تحمیلی، آمریکا و رژیم صهیونیستی بودند، تصریح کرد: عملیات دفاعی ایران علیه پایگاه‌ها و امکانات متجاوزان در کشورهای منطقه، در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع است و نباید به عنوان نقض حاکمیت کشورهای میزبان تلقی شود. در عین حال، کشورهای منطقه طبق اصول حقوق بین‌الملل و حسن همجواری موظف به جلوگیری از استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از قلمرو و امکانات آنها برای ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران هستند و هرگونه قصور آنها در این زمینه، مسئولیت بین‌المللی آنها را موجب می‌شود و پیامدهای خطرناکی برای صلح و ثبات منطقه خواهد داشت.

وزیر امور خارجه برزیل با ابراز نگرانی شدید از پیامدهای ناشی از قانون‌شکنی و نقض قواعد حقوق بین‌الملل، بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار