جزئیات تماسی تلفنی عراقچی و وزیر امورخارجه برزیل
وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و برزیل در تماس تلفنی با یکدیگر گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مائورو وییرا، وزیر امور خارجه جمهوری فدراتیو برزیل، در یک تماس تلفنی در خصوص تحولات منطقه غرب آسیا و پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، گفتگو و تبادل نظر کردند.
وزیر امور خارجه برزیل ضمن محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از مقامها و شهروندان ایرانی را تسلیت گفت و با دولت و مردم ایران ابراز همدردی کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح ابعاد تجاوزات و اقدامات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کرد این تجاوز نظامی در میانه روند دیپلماتیک، بر ایران تحمیل شد.
عراقچی بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود تا تحقق کامل اهداف و پشیمان کردن متجاوزان تأکید کرد.
عراقچی با اشاره به اینکه آغازگر این جنگ تحمیلی، آمریکا و رژیم صهیونیستی بودند، تصریح کرد: عملیات دفاعی ایران علیه پایگاهها و امکانات متجاوزان در کشورهای منطقه، در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع است و نباید به عنوان نقض حاکمیت کشورهای میزبان تلقی شود. در عین حال، کشورهای منطقه طبق اصول حقوق بینالملل و حسن همجواری موظف به جلوگیری از استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از قلمرو و امکانات آنها برای ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران هستند و هرگونه قصور آنها در این زمینه، مسئولیت بینالمللی آنها را موجب میشود و پیامدهای خطرناکی برای صلح و ثبات منطقه خواهد داشت.
وزیر امور خارجه برزیل با ابراز نگرانی شدید از پیامدهای ناشی از قانونشکنی و نقض قواعد حقوق بینالملل، بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها و اصول بنیادین حقوق بینالملل تأکید کرد.