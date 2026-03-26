پاسخ سفارت ایران در بلژیک به اظهارات ریاکارانه رئیس پارلمان اروپا

سفارت ایران در بلژیک به اظهارات ریاکارانه رئیس پارلمان اروپا واکنش نشان داد و آن را شرم‌آور خواند.

به گزارش ایلنا، صفحه سفارت کشورمان در بلژیک در پاسخ به اظهارات روبرتو متسولا رئیس پارلمان اروپا نوشت: «رئیس پارلمان اروپا حتی یک کلمه هم در محکومیت شلیک موشک‌های تاماهاوک آمریکا که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ در شهر میناب ۱۶۸ دختر خردسال ایرانی را به قتل رساند، بر زبان نیاورد.

متسولا با حمایت از تجاوز غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، در برابر مردم ایران ایستاده است. شرم‌آور!»

روبرتو متسولا رئیس پارلمان اروپا پیش از این در اظهاراتی بی‌شرمانه با ادعای ایستادن پارلمان اروپا در کنار مردم ایران، حملات ایران علیه غیرنظامیان در منطقه را محکوم کرده بود.

 

 

 

 

«پارلمان اروپا در کنار مردم ایران ایستاده و حملات حکومت علیه مردم خود و همچنین علیه غیرنظامیان در سراسر منطقه را محکوم می‌کند.

ما به تلاش برای گفت‌وگو، احترام به حقوق بین‌الملل، پایان سریع درگیری و حق مردم ایران برای انتخاب سرنوشت خود در آزادی ادامه خواهیم داد.»

 

ترجمه دقیق و رسانه‌ای:

 

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
