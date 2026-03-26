اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره شناسایی و دستگیری ۱۴ نفر از مزدوران دشمن در چهار استان کشور

به گزارش ایلنا، روابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

بسمه تعالی

به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند با استفاده از گزارش‌های مردمی و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در استان‌های کرمانشاه، البرز، فارس و کرمان، تعداد ۱۴ مزدور دشمن آمریکایی-صهیونی و عوامل گروهک‌های تروریستی، شناسایی و با حکم مرجع قضایی دستگیر شدند. خلاصه‌ی اتهامات دستگیر شدگان بدین شرح است:

۱) با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان کرمانشاه، هسته‌ی عملیاتی مترصد یک گروهک تروریستی شناسایی و سرتیم عملیاتی این هسته به همراه سه نیروی تحت امرش دستگیر شدند. از این تیم تروریستی‌، تعداد زیادی بمب‌های دست ساز، مقادیر قابل توجهی باروت و فتیله برای ساخت بمب‌های دست‌ساز، یک قبضه سلاح کمری و سه دستگاه استارلینک کشف و ضبط شد. مزدوران این هسته عملیاتی از سوی فردی در کشور آلمان برای اقدامات تروریستی از جمله حمله به مراکز مهم دولتی و رسانه‌ای استان هدایت می‌شدند.

۲) پنج مزدور دشمن آمریکایی-صهیونی بر مبنای گزارش‌های مردمی و اقدامات اطلاعاتی-عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج ) در اداره‌کل اطلاعات استان البرز شناسایی و دستگیر شدند. دو نفر از متهمین، از عناصر مترصد یک گروهک تروریستی بودند که پیش از هر اقدام ضدامنیتی دستگیر شدند. سه تن دیگر از این مزدوران، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات مراکز نظامی و تصویربرداری از مناطق حساس استان (پیش و پس از اصابت) و ارسال به دشمن می نمودند. از این افراد، قیچی‌های ویژه رفع موانع و احکام مأموریت جعلی نیروهای حافظ امنیت کشف شد.

۳)سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان کرمان بر مبنای گزارش‌های مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی تکمیلی، ۴ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونی را شناسایی‌ و دستگیر کردند. افراد دستگیر شده از عناصر و مرتبطین ستاد رسانه رژیم صهیونیستی(اینترنشنال‌) بودند که اقدام به ارسال نشانی اماکن و موقعیت‌های نیروهای نظامی و امنیتی برای جاسوس-خبرنگاران این شبکه تروریستی می‌نمودند.

۴) یک مزدور که اقدام به جمع آوری و ارسال اطلاعات موقعیت پالایشگاه‌های کشور به دشمن آمریکایی-صهیونی می‌نمود، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات استان فارس شناسایی و دستگیر شد. این عنصر وطن‌فروش، ضمن ارائه ارزیابی از توان و ظرفیت پالایشگاه‌های کشور، مختصات آنها را جهت حمله‌ی دشمن آمریکایی-صهیونی به زیرساخت‌های حیاتی و غیرنظامی، ارسال نموده است.

درپایان ضمن سپاس بیکران برای ارائه گزارش‌های مردمی و با توجه به نقش تعیین کننده‌ی زمان‌ در پیگیری گزارشات، از مردم بزرگوار تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات (شماره ۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی ستاد خبری این وزارت خانه در پیام رسان‌های ایتا، بله و روبیکا به آدرس vaja113@ (با تیک آبی) گزارش نمایند.

روابط عمومی وزارت اطلاعات

انتهای پیام/