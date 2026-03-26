مالکی در گفتوگو با ایلنا:
اظهارات تحریککننده گروسی خروج آشکار از وظایف آژانس است/ آقای مدیرکل همچنان برای رسیدن به صندلی سازمان ملل خوش رقصی میکند!
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با انتقاد شدید از اظهارات اخیر رافائل گروسی، تأکید کرد که طرح موضوع «بمباران اتمی» علیه ایران نهتنها خارج از چارچوب وظایف مدیرکل آژانس است، بلکه میتواند مصداق تحریک به استفاده از سلاحهای کشتار جمعی تلقی شود؛ اظهاراتی که به گفته او در راستای اهداف سیاسی و جلب حمایت دونالد ترامپ مطرح شده است.
فداحسین مالکی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه با توجه به جایگاه آژانس بینالمللی به عنوان نهادی فنی و بیطرف، آیا اظهارنظرهای غیرمسئولانهای که این روزها از سوی مدیرکل آژانس مطرح میشود «مبنی بر اینکه فقط بمباران اتمی میتواند تواناییهای هستهای ایران را از بین ببرد» به معنای خروج از چارچوب و وظایف وی نیست، گفت: در این بحبوحه جنگی که رژیم آمریکا و اسرائیل بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کردند و ضرباتی را هم متقبل شدند، ما شاهد اظهارنظرهای برخی از چهرهها هستیم که اساساً در چارچوب موضوعات فعلی، یک جنگ تمامعیار را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کردهاند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه این چهرههادر گذشته هم آتشافروزیهای جنگ علیه ایران را داشتهاند، بیان کرد: یکی از این چهرهها آقای گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی است. در نظر ملت ما، دستگاه دیپلماسی و سازمان انرژی اتمی، خاطرات بسیار بد و تلخی از این فرد شوم در تاریخ معاصر کشورمان برجای مانده است.
وی تاکید کرد: این خاطرات بد و تلخ در سالهای اخیر هم ادامه داشته است. هر زمانی که ایران با او همکاری داشته، گزارشات وی ضد و نقیض و علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است.
مالکی خاطرنشان کرد: این اظهارنظر اخیری که ایشان انجام داده، نوعی خوشرقصی برای ترامپ است؛ چراکه ما در آستانه تغییر دبیرکل سازمان ملل متحد هستیم و این فرد معلومالحال هم کاندیدای این پست است. بنابراین انتظار دارد که ترامپ به او کمک کند تا به دبیرکلی سازمان ملل برسد.
وی یادآور شد: در گذشته هم ما این مسئله را بیان کردهایم و فهمیدیم که چنین اظهارنظرهایی در همین چارچوب صورت میگیرد؛ بهگونهای که میگوید مراکز هستهای ایران باید با بمب اتم هدف قرار گیرد. مگر در جنگ ۱۲ روزه، به گفته خودشان از پیشرفتهترین هواپیماهای آمریکا استفاده نشد و اعلام نکردند که این مراکز از بین رفته است؟ اگر واقعاً از بین رفته، اکنون چه میگویند؟ پس آن زمان بلوف میزدند و هیچ غلطی انجام ندادند. اکنون هم قصد انجام چنین کاری را دارند. امروز در شرایطی که آمریکاییها از پیشرفتهترین هواپیماهای خود استفاده کردهاند و هر روز هم توسط تیزپروازان و پدافند هوایی ایران سرنگون میشوند و لکه ننگی در تاریخ خود برجای گذاشتهاند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای خاطرنشان کرد: اعتقاد من بر این است که دستگاه دیپلماسی ما حتماً باید با استفاده از مبانی حقوقی نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد، شکایت تنظیم کند و برخوردی جدی با این فرد معلومالحال داشته باشد.
وی در پاسخ به اینکه آیا در اساسنامه آژانس مجوزی برای طرح چنین سناریوهایی از سوی مدیرکل وجود دارد، گفت: قطعا چنین چیزی در اساسنامه آژانس وجود ندارد، این موضوع در چارچوب و وظایف ایشان نیست. آقای گروسی خودش تا به حال آتشافروز این موضوعات بوده است، او نباید به خود اجازه میداد در چنین شرایطی اظهارنظر کند، هرچند این اظهارنظر در هیاهوی جنگی که تقریباً به یک ماه رسیده، چندان مورد توجه قرار نگرفت؛ اما با این حال، چهره منفور خود را مجدداً برای ملت بزرگ ایران آشکار ساخت.
مالکی درباره اینکه از منظر حقوق بینالملل اشاره به بمباران اتمی علیه یک کشور، حتی در قالب تحلیل، میتواند بهعنوان تهدید به استفاده از سلاح کشتار جمعی تلقی شود، اظهار داشت: تاکید میکنم دستگاه دیپلماسی و سازمان انرژی اتمی حتما باید این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و شکایت را به مراجع بینالمللی ارائه کند؛ چراکه ایشان خود بهنوعی تحریککننده چنین اقداماتی است تا کشورهایی مانند آمریکا از این مسئله بهرهبرداری کنند.