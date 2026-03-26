به گزارش ایلنا، مهدی رزاقی نژاد با بیان این که همه این افراد به حمایت از مزدوران وابسته به رژیم صهیونیستی و دولت ترویست آمریکا پرداخته‌اند و ساکن خارج از ایران هستند، گفت: با کمک دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، راهور، بورس و شورای هماهنگی بانک‌ها، همچنین سامانه سهام قوه قضائیه اموال این افراد در حال شناسایی است و پرونده در دادسرای مرکز استان تشکیل شده است.

رزاقی نژاد، با اشاره به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، گفت: اموال این افراد بر اساس این قانون در حال شناسایی است و توقیف خواهد شد.

وی ادامه داد: طبق این قانون اموال همه کسانی که به هر نحو با دشمن چه به صورت عملی و چه به صورت فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی همکاری می‌کنند، مصادره می‌شود.

وی ادامه داد: در بین این افراد نام دو چهره مشهور هم وجود دارد که به محض نهایی شدن، اطلاع رسانی خواهد شد.

در همین رابطه طی دو روز گذشته اموال سه تن از همکاران تروریست‌ها در خارج از کشور، شناسایی و توقیف شده است.

دادستانی کل کشور اعلام کرده است؛ بنابر گزارش‌های ارسالی از سوی مردم و نهاد‌های مسئول برخورد بازدارنده با عناصر حامی قاتلان مردم ایران آغاز شده و تا برخورد با آخرین فرد آنها ادامه خواهد داشت.

پیش از این دادستانی کل کشور طی اطلاعیه‌ای با اشاره به نقش تعیین‌کننده مردم در حفظ امنیت کشور، از عموم شهروندان بصیر و زمان‌شناس ایران اسلامی که با حضور موثر خود موجب یاس دشمن شده‌اند از همه کسانی که دل در گروی این آب و خاک دارند خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، آن را به مراجع ذی‌صلاح گزارش کنند.

در این اطلاعیه تاکید شده است که هرگونه همراهی و همکاری با دشمن در خارج از کشور که به امنیت ملی آسیب بزند، مطابق قانون مستوجب مصادره کلیه اموال و سایر مجازات‌های قانونی خواهد بود.

دادستانی کل کشور برای این مهم سامانه https://dadsetani.ir/jasoosi را معرفی کرده است.

