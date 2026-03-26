کامیاب خبر داد:

خدمات اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران به واحد‌های تولیدی تحت نظارت در شرایط فوق‌العاده

معاون رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی گفت: در شرایط ویژه و جنگی کشور، خدمات‌رسانی به واحد‌های تولیدی تحت نظارت با هدف صیانت از چرخه تولید و اشتغال بدون وقفه ادامه دارد و تدابیر لازم برای رفع مشکلات بانکی، انرژی و مالی این واحد‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا،سعید کامیاب معاون رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اظهار کرد: در چنین شرایطی که کشور با وضعیت فوق‌العاده روبه‌روست، دستگاه قضایی وظیفه دارد در کنار مردم و فعالان اقتصادی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مدیریتی، از واحد‌های تولیدی حمایت مؤثر کند تا روند تولید و اشتغال دچار وقفه نشود.

کامیاب افزود: علی‌رغم شرایط سخت ناشی از تجاوز دشمن و بروز اختلال در برخی زیرساخت‌های اقتصادی کشور، اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با حضور مستمر مدیران و کارشناسان به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی مدیران و نمایندگان واحد‌های تولیدی تحت نظارت است و اقدامات جبرانی و حمایتی لازم با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به برخی اقدامات اخیر این اداره گفت: در پی حمله دشمن به یکی از بانک‌های کشور و ایجاد مشکل در حساب‌های مالی تعدادی از واحد‌های تولیدی که موجب تأخیر در پرداخت حقوق و عیدی پایان سال کارکنان آنان شده بود، کارگروهی با ریاست اداره تصفیه امور ورشکستگی و عضویت مستشار قضایی، مدیر دفترکل و کارشناسان شعب تشکیل شد و در نتیجه رایزنی‌های فشرده با شبکه بانکی کشور، تدابیر لازم برای تأمین مالی واحد‌های مذکور و پرداخت حقوق کارکنان در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ شد.

معاون رئیس کل دادگستری تهران خاطرنشان کرد: همچنین در پی حمله به تأسیسات انرژی در جنوب کشور و بروز افت فشار گاز که موجب توقف تولید یکی از واحد‌های تولیدی تحت نظارت شده بود، با پیگیری‌های مستمر و مکاتبه با دستگاه‌های مسئول، مشکل تأمین انرژی واحد تولیدی مذکور مرتفع شد و روند تولید در آن به حالت عادی بازگشت.

کامیاب با اشاره به اهتمام اداره تصفیه در کمک به نهاد‌های اجتماعی و خدمت رسان و عمرانی در شرایط خاص افزود: بنا به درخواست یکی از نهاد‌های امدادرسان و خدمت‌رسان به مردم که در آواربرداری مناطق آسیب‌دیده از تجاوز دشمن فعال است، کارگروه ویژه‌ای در اداره تصفیه تشکیل شد و پس از بررسی وضعیت کارخانه مربوطه، مقرر شد تعدادی لاستیک ماشین‌آلات سنگین مورد نیاز آن نهاد از واحد تولیدی تحت نظارت در اسرع وقت تأمین و تحویل گردد.

وی تأکید کرد: مجموعه اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با همکاری مستشاران قضایی، مدیر دفترکل و کارشناسان خود، در چارچوب سیاست‌های دستگاه قضایی و به ویژه رهنمود‌های ریاست قوه قضاییه، تمام تلاش خود را برای حمایت از واحد‌های تولیدی، حفظ اشتغال و تسهیل در امور کارگران و مدیران این واحد‌ها به کار خواهد گرفت تا در سایه هم‌افزایی ملی، مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی هموارتر شود.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
