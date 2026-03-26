احمدی در گفتوگو با ایلنا:
در صورت پیاده کردن نیرو، خارک به گورستان کماندوهای آمریکا تبدیل میشود/ جنگ به واسطه ابتکارات ایران از کنترل دشمن خارج شده است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با هشدار نسبت به ادعاهای آمریکا درباره تحرکات نظامی در منطقه تاکید کرد: هرگونه اقدام علیه ایران با پاسخ قاطع روبهرو میشود و در صورت خطای محاسباتی، جزیره خارک میتواند به گورستان سربازان و کماندوهای آنها تبدیل شود.
حجت الاسلام وحید احمدی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره ادعاهای رئیس جمهور آمریکا در خصوص مذاکره با ایران عنوان کرد: آنچه تاکنون سابقه آمریکاییها نشان داده، این است که هیچگاه به مذاکرات پایبند نبودهاند و به تعهدات خود عمل نکردهاند. در دو مرحله هم در میانه مذاکره بودیم که هم جنگ ۱۲ روزه و هم جنگ رمضان را آغاز کردند. بنابراین ایران تحت هیچ شرایطی به دنبال مذاکره نیست و قطعاً درخواست ترامپ در این زمینه را باید در مسیر دیگری جستوجو کرد.
جنگ به واسطه ابتکارات ایران از کنترل دشمنان خارج شده است
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی کرد: با توجه به شکستی که دشمنان در میدان متحمل شدند و همان طور که کارشناسان غربی اذعان میکنند، جنگ تقریباً به واسطه ابتکارات جمهوری اسلامی ایران از کنترل آنها خارج شده است. به همین جهت اکنون تهدیدی برای آنها هم به لحاظ اقتصادی و هم حیثیتی است. از این جهت که هیچیک از اهدافی که در ابتدای جنگ دنبال میکردند نهتنها محقق نشده، بلکه جمهوری اسلامی ایران توانسته است میدان اهداف را تغییر دهد و در واقع این جنگ به تهدیدی جدی برای آنها تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه فشار زیادی به گفته خودشان در بحثهای اقتصادی وجود دارد به خصوص اینکه جمهوری اسلامی کنترل هوشمندی در تنگه هرمز دارد و به واسطه همین اقدام هوشمندانه امروز دشمنان فشار زیادی را تحمل میکنند، اظهار داشت: بر همین اساس، اینگونه اظهارات ترامپ میتواند چند وجه داشته باشد؛ نخست خریدن فرصتی برای برخی از اقداماتی است که ممکن است در آینده رخ دهد.
ترامپ میخواهد با گفتاردرمانی و فضاسازی تأثیراتی بر کنترل قیمت انرژی بگذارد
احمدی گفت: ترامپ در واقع میخواهد با این نوع گفتاردرمانی و فضاسازی تأثیراتی بر کنترل قیمت انرژی بگذارد و البته این نوع مباحث میتواند تا حد محدودی اثرات مقطعی بر حوزه انرژی داشته باشد. فلذا اساساً جمهوری اسلامی ایران هیچیک از این موارد را مبنا قرار نداده و بر این اساس حرکت نمیکند.
نماینده کنگاور، صحنه و هریس خاطرنشان کرد: با این حال اینکه هدف آنها از طرح این موضوعات چیست؛ یک برای خریدن زمان که بتوانند اقدامات دیگری را انجام دهند و یا این که بر قیمتها در بازار انرژی اثر بگذارند.
از حضور سربازان و کماندوهای دشمن در منطقه استقبال میکنیم
پیاده کردن نیرو در خاک ما هزاران جنازه روی دستشان میگذارد
وی در پاسخ به اینکه ترامپ بارها زیرساختهای ایران را تهدید کرده و اکنون هم رسانههای آمریکایی ادعا میکنند که آمریکا نیروهای نظامی را برای تصرف جزیره خارک به منطقه اعزام میکنند، گفت: ترامپ در شرایط فعلی به دنبال راهی برای خروج از مخمصهای است که برای خودش ایجاد کرده و به دنبال یک راه برون رفت است اما میخواهد این خروج را در ظاهر با نوعی پیروزی همراه کند. بنابراین، برای دستیابی به چنین هدفی و رهایی از این مخمصه، ممکن است دست به هر اقدامی بزند.
احمدی تاکید کرد: لزوماً اقداماتی که انجام میدهد، همانند خطاهای محاسباتی که تاکنون داشته است و هیچ کدام از اقداماتی که تاکنون انجام داده نتوانسته نتیجهای برایشان داشته باشد. قطعاً جمهوری اسلامی ایران هم روی این موضوع کار کرده و برنامه دارد و حتی از حضور سربازان و کماندوهای آنها در منطقه استقبال میکند؛ چراکه در آن صورت، این مناطق به گورستانی برای آنها تبدیل خواهد شد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: بنابراین، ممکن است در نقطهای تلاش کنند نیرویی پیاده کنند، اما قطعاً نمیتوانند حضور ماندگاری داشته باشند، جز اینکه تلفات سنگینی متحمل شوند و هزاران جنازه بر دستشان بماند چیز دیگری نخواهند داشت.
با تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله عربستان، هیچ خصومتی نداشته و نداریم
وی درباره این که اکنون مطرح میشود که عربستان و ولیعهد این کشور گفتهاند که ترامپ این جنگ را ادامه دهد. ارزیابی شما چیست و اینکه اگر این جنگ پایان یابد، روابط ایران و عربستان با توجه به این اظهارات به چه سمت و سویی خواهد رفت، بیان کرد: ما پیشتر اعلام کردهایم که با تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله عربستان، هیچگونه بنای خصومت نداشته و نداریم. تأکید کردهایم که ارائه پایگاه و امکانات در اختیار دشمن، قطعاً حق جمهوری اسلامی ایران را برای پاسخ محفوظ میدارد.
احمدی خاطرنشان کرد: وقتی کشوری پایگاه و امکانات در اختیار طرفی قرار دهد و از آن ناحیه به جمهوری اسلامی ایران تجاوز صورت گیرد، این حق مشروع و قانونی و بینالمللی کشور ماست که پاسخ دهد.
وی بیان کرد: این اخبار هم در فضای مجازی مطرح شده و حتی برخی شخصیتهای سیاسی، از جمله ترامپ، این موضوع را تأیید کردهاند. البته آنچه که در فضای مجازی مطرح شده است آنها موضوع را انکار کردهاند، اما به هر حال تصور من این است که هر کشوری بخواهد با رژیم صهیونیستی و آمریکا در این موضوع همراهی کند، قطعاً شکست متوجه آن خواهد شد و همان برخوردی که جمهوری اسلامی ایران تاکنون با رژیم صهیونیستی و آمریکا داشته و آنها را به زانو درآورده، شامل حال آن کشورها هم خواهد شد، اگر بخواهند خود را در این مسیر قرار دهند و علیه جمهوری اسلامی ایران اقدامی انجام دهند، حتما پاسخ متقابل دریافت خواهند کرد.