جوادی حصار در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
صحبتهای متناقض ترامپ؛ محصول شخصیتی متزلزل یا ناشی از استراتژی جنگی/ ملت ایران لحظه به لحظه روحیه را چاشنی موشکها کردهاند
یک فعال سیاسی با بیان اینکه صحبتهای ترامپ در این روزها ناشی از دو رویکرد است، گفت: رویکرد اول اینکه شخصیت ترامپ یک شخصیت متزلزل و ناپایداری است و هر روز یک حرف میزند یا ممکن است این تنوع و رنگارنگی در مواضع محصول یک استراتژی باشد اما مراقب باشیم که این تاکتیکها چه شخصیتی چه استراتژیک نتواند در وحدت و یکپارچگی نظامی و هماهنگیهای ملی ما رخنه ایجاد کند.
محمد صادق جوادی حصار عضو حزب اعتماد ملی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اظهارات ضد و نقیض ترامپ گفت: در این جنگی که آمریکاییها و اسرائیلیها علیه ما آغاز کردند ما باید مراقب باشیم که دچار تله روانی و تاکتیکی آنها نشویم. استراتژی آنها تضعیف ایران، زمینگیر کردن قوای نظامی ایران، متلاشی کردن قوای مقننه، مجریه و قضاییه و ایجاد پراکندگی در داخل ایران بود. همچنین جدایی بین دولت و ملت از دیگر اهداف آنها بود تا به هدف غایی خودشان که تغییر نظام بود، برسند.
وی ادامه داد: استحکام، هماهنگی و قدرت متحد ملی بین صف و ستاد و مردم و همچنین نهادهای نظامی قدرت باعث شد که آنها در گام اول شکست بخورند یعنی تصور اولیهشان این بود که در سه الی چهار روز میتوانند به اهداف خود برسند، اما شکست خوردند و الان روز بیست و شش جنگ را داریم به پایان میرسانیم، آمریکاییها فعلا ناکام ماندهاند.
این فعال سیاسی با اشاره به اظهارات ترامپ گفت: به نظر من باید حواسمان باشد که صحبتهای ترامپ در این روزها ناشی از دو رویکرد است؛ رویکرد اول اینکه شخصیت ترامپ یک شخصیت متزلزل و ناپایداری است و هر روز یک حرف میزند و این میتواند یک هشدار به ما بدهد که ما باید یک استراتژی ثابت، متقن و پابرجایی داشته باشیم که این تاکتیکها چه شخصیتی چه استراتژیک نتواند در وحدت و یکپارچگی نظامی و هماهنگیهای ملی ما رخنه ایجاد کند.
وی ادامه داد: بحث دوم این است که ممکن است این تنوع و رنگارنگی در مواضع محصول یک استراتژی باشد و اینها اضلاع یک تاکتیک و استراتژی باشند که این استراتژی همانطور که گفتم تضعیف، تزلزل و نهایتا تغییر نظام باشد و هر کدام از این پازلهایی که ترامپ رو میکند، یک تاکتیکی از آن استراتژی باشد. بنابراین باید حواسمان باشد.
جوادی حصار گفت: الحمدلله الان هم حواس همه نیروها جمع بوده و بیشتر از همه باید به ملت ایران آفرین گفت که از روز اول جنگ و بعد از شهادت رهبر شهید پای سنگر ایستادهاند و در میدان بودند و لحظه به لحظه روحیه را چاشنی موشکها کردند و به نظر من این خیلی حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: صحبتهای ترامپ ناشی از همین رویکرد است؛ یعنی او با دیوار محکمی روبرو شده است. در ابتدا ضربالاجل ۴۸ ساعتهای را تعیین کرد و تهدید به حمله به زیرساختها را مطرح کرد و ایران هم در پاسخ گفت اگر زیرساختهای ما را بزنید زیرساختها را میزنم و نه تنها تمام زیرساختهای اسرائیل بلکه در تمام کشورهای منطقه هر جا که آمریکا شریک باشد را میزنیم. هم لابی صهیونیست هم اتاق فکر ترامپ و هم شرکای منطقهای ترامپ همه میخواهند کمترین هزینه را پرداخت کنند.
این فعال سیاسی گفت: به نظر من در حال حاضر ترامپ براساس شخصیت خودش که یک آدم بیثبات است یک برگهای رو کرده و گفته که ۵ روز فرصت میدهم که بیایید با هم مذاکره کنیم تا یک مقداری فشار جهانی را از روی خود کم کرده و هزینه بازار نفت و انرژی را هم کمی کاهش دهد اما از آن طرف صحبتهای او به گونهای است که میخواهد وحدت ایرانیان را به خیال خودش مخدوش کند و از همین رو میگوید ما در حال حاضر داریم وسط جنگ با ایرانیها مذاکره میکنیم و ادعا میکند که ایرانیها خیلی حرفهای خوبی هم زدند و قرار است تا چند روز دیگر به نتیجه برسیم.
جوادی حصار گفت: این صحبتهای ترامپ درباره اینکه گفتوگوهای خوبی داشته مانند همان حرفهایی است که در مذاکرات اول قبل از جنگ ۱۲ روزه و در گفتوگوهای اخیر قبل از همین جنگ اظهار میکرد و مدعی بود که ما خیلی خوب گفتوگو کردیم، به نظر من دارد زمان میخرد.
وی ادامه داد: به نظر من این خطرناک است و دارد از وسواس خناس استفاده میکند. در سوره ناس خداوند میفرماید آنها وسواس خناس میکنند، به گونهای که میگویند ما داریم با یک گروهی در ایران گفتوگو میکنیم که نه دولت است و نه مجلس اما یک گروهی است که از همه قدرتمندتر است. این نوع اظهارات عقبه ذهنی جامعه ما را هدف قرار میدهد و باید به شدت مراقب باشیم که گرفتار این بازیها نشویم. به نظر من الان باید دولت و قوه قضاییه و مجلس و شورای عالی امنیت ملی، متحد و هماهنگ همه با هم یکصدا اعلام کنند که ترامپ با هر کسی در مورد این مسئله در گفتوگو است، باید آن را به دنیا معرفی کند.
این فعال سیاسی درباره اینکه ترامپ مدعی بود میخواهد مردم را نجات دهد الان می خواهد به زیرساختها آسیب وارد کند ارزیابی شما از این نوع رویکرد ترامپ چیست، اظهار کرد: هر کسی که از کمترین میزان قوه عقلانیت برخوردار باشد میفهمد که صحبتهای ترامپ در این باره بیمبنا و باطل است. نمیتواند بگوید میخواهم مردم را نجات دهم اما بعد بگوید تمام امکانات اقتصادی آنها را از بین میبرم و آنها گرسنگی بکشند. به نظر من این اظهارات محصول شخصیت متزلزل ترامپ و یا ناشی از استراتژی پیچیدهای است که هر روز یک تابلو از آن را نشان میدهد.
وی ادامه داد: در واقع آمریکا نتوانست در این ۲۶ روز از جنگ از پس قوای نظامی و مردمی ما بربیاید و میخواهند رخنه ایجاد کنند. الان مهمترین سوال این است که ترامپ بگوید با چه کسی صحبت میکند؟ البته این ادعاها با مواضع هماهنگ روسای قوا باعث ایجاد تشتت نمیشود اما باید مراقب اثر روانی هر دروغی که آنها مطرح میکنند باشیم.
جوادی حصار گفت: به نظر من عکسالعمل نظامی قدرتمندانه ایران که الان به صورت بازدارنده انجام میشود باید در حوزه دیپلماسی هم محکم و بازدارنده اتفاق بیفتد و دستگاه دیپلماسی و همه قوا با هم متحدانه کار را مثل الان پیش ببرند و در عین حال که اعلام میکنند هیچکس در ایران با آمریکاییها صحبت نمیکند تاکید شود که اگر قرار باشد صحبتی صورت گیرد فقط دولت جمهوری اسلامی از طریق وزارت خارجه با آنها در تماس است.