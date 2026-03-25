یزدیان در گفتوگو با ایلنا:
بانکها در شرایط جنگی برای دریافت اقساط عجله نکنند/ انسجام داخلی، پشتوانه مدیریت شرایط جنگی است
حامد یزدیان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه در جنگ تحمیلی علیه کشورمان کسب و کارها با مشکلات فراوانی روبهرو شدهاند، در این برهه دولت چه اقداماتی باید انجام دهد و پس از جنگ چه اقداماتی باید برای بازسازی اقتصاد صورت گیرد، گفت: شرایط جنگی برای مردم، دولت، نیروهای مسلح و آنهایی که باید پشتیبانی لازم را از جنگ انجام دهند؛ شرایط سختی است. لازم است همزمان از معیشت مردم و کسبوکارهای آنان هم مراقبت شود.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی خاطرنشان کرد: الحمدلله بهواسطه انسجام و هماهنگی که بین ارکان مختلف نظام در حال حاضر وجود دارد، انشاءالله همانطور که پیشتر هم برای دفاع از کشور بودجه جااگانهای در نظر گرفته شده بود، اکنون هم بتوانیم در حین جنگ به هر شکل ممکن برای نیروهای مسلح، هماهنگیها و پیشبینیهای لازم را انجام دهیم.
وی با بیان این که در بحث معیشت مردم بعد از جنگ باید اولویتبندی صورت گیرد، عنوان کرد: در بحث معیشت مردم در سال جدید مسلماً اولین اولویت، بازسازیها و ترمیمها خواهد بود تا انجام شود و از کسبوکارها حمایت شود.
یزدیان با اشاره به افزایش قیمت نفت، اظهار داشت: در مجلس در سال گذشته، بودجه را بر مبنای نرخ فروش نفت ۵۶ دلار بستیم، اما با توجه به افزایش نرخ نفت، فکر میکنم درآمد حاصل از این امر را هم میتوانیم برای مباحث اقتصادی کشور، معیشت مردم و جبران خسارات هزینه کنیم.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: البته خواسته ما قطعاً این است که افرادی که جنگ را آغاز کردند، خسارات و غرامتهای آن را هم پرداخت کنند و مطمئنا این روند باید پیگیری شود. با این حال، مسلماً کشور در این زمینه، انشاءالله، مشکل خاصی نخواهد داشت و بتوانیم هم تأمین منابع مالی کنیم و هم عزمی وجود داشته باشد تا انشاءالله مسائل برطرف شود.
وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر مردم گلایه دارند که در این شرایط بانکها پیامکهای مربوط به دیرکرد پرداخت اقساط را برای مردم ارسال میکنند، این موضوع چگونه قابل مدیریت است، گفت: ما این مسئله را پیگیری میکنیم، دولت هم قرار بود در این زمینه انشاءالله همکاری لازم را انجام دهد.
یزدیان تاکید کرد: با توجه به شرایط جنگی، بهویژه اینکه برخی از بانکها سیستمی دارند که این امکان را میدهد که در اوایل بهار، انشاءالله بدهیهای خود را پرداخت کنند، نباید عجلهای وجود داشته باشد. حتماً وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هم همراهی خواهند کرد.