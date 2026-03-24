به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در پیامی از حضور تاریخی و آگاهانه در میدان تشکر کرد و نوشت:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ، مقاوم و سرافراز ایران

حضور آگاهانه و پرصلابت شما در میدان‌ها و خیابان‌ها در این روزهای حساس دفاع مقدس میهنی و اسلامی، جلوه‌ای بی‌نظیر از وحدت و انسجام ملی و ایستادگی ملت ایران را به نمایش گذاشته است؛ حضوری که نه‌ تنها نقشه‌های پلید دشمن نامتمدن را نقش بر آب کرده، بلکه پشتوانه‌ای مستحکم برای خدمتگزاران شما در اداره کشور فراهم آورده است.

بی‌تردید، این همراهی و ایستادگی، مسئولیت دولت را در مسیر خدمت‌رسانی، تأمین نیازهای اساسی مردم و حفظ آرامش عمومی، بیش از پیش سنگین‌تر و جدی‌تر می‌سازد. دولت خود را متعهد می‌داند که در همین شرایط، با تمام توان و بدون وقفه، روند خدمت‌رسانی را استمرار بخشیده و زندگی جاری مردم را با ثبات و اطمینان مدیریت کند.

به‌واسطه همین انسجام مثال‌زدنی، حضور آگاهانه شما مردم در صحنه و نیز قوت، قدرت و ایمان رزمندگان غیور کشورمان، دشمن ناگزیر از عقب‌نشینی از بخشی از تهدیدات خود شده است؛ با این حال، تجربه نشان داده است که به این تغییر رفتار نمی‌توان اعتماد کرد و هوشیاری و آمادگی همچنان ضروری است.

امروز دشمن که از تهدیدات مستقیم و هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی کشور به ظاهر عقب‌نشینی کرده است، با تمرکز بر عملیات روانی، در پی تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان است؛ تلاشی مذبوحانه که بیش از هر چیز، نشانه شکست آنان در میدان واقعی است.

در این میان، تأکید می‌شود که مسئولان جمهوری اسلامی ایران، منسجم‌تر از گذشته، در دفاع از آرمان‌های ملت، یک‌صدا و متحد، تحت رهبری حکیمانه حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای ایستاده‌اند و کشور در اداره امور و تصمیم‌گیری، با هیچ‌گونه خلأیی مواجه نیست.

امروز، آنچه دشمن از درک آن ناتوان مانده، همین پیوند عمیق میان مردم و نظام است؛ پیوندی که در شب‌های حضور شما در میدان‌ها، به روشنی تجلی یافته و نشان داده است که ایران، متکی به مردمی است که در سخت‌ترین شرایط، در کنار یکدیگر و پای آرمان‌هایشان می‌ایستند.

اینجانب به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی صمیمانه از این حضور تاریخی و مسئولانه، اطمینان می‌دهم که دولت، همپای مردم و با اتکا به این سرمایه بزرگ اجتماعی، مسیر خدمت، مقاومت و پیشرفت را با قدرت و تا حصول پیروزی ایران عزیز ادامه خواهد داد.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

