کوثری در گفتوگو با ایلنا پاسخ داد؛
چرا رژیم صهیونیستی از مهمات قدیمی غیردقیق استفاده میکند؟/ پشت پرده اظهارات ضدونقیض ترامپ در مورد حمله به زیرساختها
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره احتمال استفاده از مهمات قدیمی از سوی اسرائیل توضیحاتی ارائه کرد.
اسماعیل کوثری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره برخی خبرها در خصوص استفاده رژیم صهیونیستی از مهمات غیردقیق ذخیره شده گفت: آنچه که در این باره میگویم براساس تحقیقات نیست بلکه براساس استنباطهای شخصیام این موضوع را مطرح میکنم، به نظر من رژیم اشغالگر قدس به دلیل کمبودهایی که ممکن است در مهمات برای او ایجاد شود و فکر آینده را نکرده بود، در یک عمل انجام شده قرار گرفته است.
وی ادامه داد: به همین دلیل از مهمات گذشته استفاده میکنند که دقت مهمات به روز را ندارند. رژیم اشغالگر قدس و آمریکاییها تصور میکردند که این حملات سه الی چهار روزه تمام میشود، از همین رو پر حجم آمدند و از مهمات استفاده کردند و حالا کم آوردهاند. مانند پدافندشان، اینها اصلا تصور نمیکردند که ما چنین برخوردی با آنها کنیم که به طور مثال با موشک و پهپادها بلایی به سر اینها بیاوریم که تمام پدافندها و رادارهایشان منهدم شوند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: به همین دلیل الان به وضعیتی افتادهاند که به مهماتهای گذشتهشان پناه بردهاند که شاید مثلاً آنها را کنار گذاشته بودند تا از بین ببرند اما حالا که دیدند دیگر نتوانستند مهمات روز را برسانند از آنها استفاده میکنند؛ اینها جنایتکار هستند و تفاوتی ندارد که از چه مهماتی استفاده میکنند. این هم نشاندهنده عدم شناخت آنها از ایران عزیز ماست چراکه نتوانستند برآورد کنند به همین دلیل هم در آن ماندهاند.
کوثری تصریح کرد: در حال حاضر هم موشکها و پهپادهای ما دقیقاً به آن اهدافی که مشخص میکنیم و نقطه مختصات آنها را مشخص میکنیم اصابت میکند چراکه پدافند آنچنانی ندارند که بخواهند با آنها مقابله کنند یا آنها را منحرف کنند یا جلوی آنها را بگیرند. حالا که زاغههایشان به اتمام رسیده و خیلی از زاغههای آنها را ما و اینها با کمبود روبرو شدند، انشاالله بلایی سر آنها خواهیم آورد که به غلط کردن بیفتند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره اظهارات ضدونقیض ترامپ در مورد حمله به زیرساختها گفت: به گفته عوام خالیبندی ترامپ حد و حسابی ندارد یعنی بلوف میزند اما در عمل وقتی با او محکم برخورد شود، حرفش را پس میگیرد، خیال میکرد اگر بخواهد زیرساختهای انرژی ما را بزند، ما کوتاه میآییم اما ما اعلام کردیم که اگر بزنید ما هم رژیم اشغالگر و همچنین کشورهای همسایه را میزنیم. ۵ الی ۶ نقطه در ارتباط با برق اینها وجود داشت که ما به راحتی میتوانستیم بزنیم، در صورتی که کشور ما آنقدر گسترده و وسیع است که میتوانیم خیلی چیزها را جبران کنیم ولی آنها به هیچ وجه این توانایی را ندارند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: به نظر میرسد که سران کشورها و مسئولین این کشورها به ترامپ فشار آوردهاند؛ چراکه آمریکاییها در منطقه به غیر از پایگاهایشان که الان همه منهدم شده چیز دیگری ندارند و لذا آمریکا که ضرر نمیکند اما این کشورها و مخصوصاً رژیم اشغالگر قدس است که با تاریکی روبرو میشوند، بنابراین به ترامپ فشار آوردند و به ناچار ترامپ سر عقل آمده است هرچند که عقل هم ندارد اما کمی سر عقل آمده و این شده که این حملات منتفی شده است.