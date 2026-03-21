به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: موج ۷۲ عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک یا رسول الله تقدیم به ۷۲ یار شهید حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و شهید بهشتی و ۷۲ یار شهیدش علیه اهدافی در شمال و قلب سرزمینهای اشغالی و ناوگان پنجم دریایی ارتش تروریست امریکا به وسیله سامانه های قدرتمند و سهمگین و نقطه زن قدر و عماد بعد از هدف قرار گرفتن اسکادران متجاوز ارتش اسرائیل در آسمان مرکز به سمت شمال کشور که عیدی بسیار مبارکی در این روز عید برای مردم شریف ایران بود، به فضل الهی به صورت کاملا موفق به اجرا در آمد.

سامانه های ارتقا یافته بومی آفندی و پدافندی به فضل الهی شاهکارهای بیشتری رقم خواهند زد

دشمن باید بداند داستان صدای ممتد آژیر و زندگی آژیر به آژیر لحظه ای از او دور نخواهد شد.

رهایتان نمیکنیم؛ بیچاره خواهید شد

انتهای پیام/