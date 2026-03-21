دیدار رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده شهید رقیبی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ حجت الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، به نمایندگی از فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، با حضور در منزل شهید ناخدا دوم فخرالدین رقیبی از شهدای ناوشکن دنا، با والدین این شهید والامقام دیدار کرد.

رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در این دیدار، ضمن تجلیل از یاد و خاطره شهدا، بر ادامه راه شهیدان و پاسداشت خون آنان تأکید کرد.

وی گفت: رسیدن به مقام شهادت نصیب هر کسی نمی‌شود و تنها کسانی که اهلیت و شایستگی دارند، به این سعادت دست می‌یابند. تربیت پاک و لقمه حلال خانواده، زمینه‌ساز پرورش چنین فرزندانی است که برای دفاع از شرف ملی و ارزش‌های دینی جان خود را فدا می‌کنند.

حجت الاسلام محمدحسنی با بیان اینکه همرزمان شهیدان، راه آنان را با صلابت ادامه خواهند داد، تاکید کرد: ملت ایران همواره قدردان خون شهدا خواهند بود.