استاندار تهران: اقتصاد مقاومتی علاج اقتصاد کشور است

به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به نامگذاری شعار سال، اظهار کرد: محور اصلی این نامگذاری، پیوند میان اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی است.

وی با تأکید بر تجربه موفق اقتصاد مقاومتی در کشور گفت: سیاست‌های کلانی که به دستور مقام معظم رهبری تدوین شد، علاج اقتصاد کشور در اقتصاد مقاومتی است و معنای اصلی اقتصاد مقاومتی این است که در شرایط سخت، فشار تحریم‌ها و دشمنی‌ها، بتوانیم رشد و پیشرفت کشور را داشته باشیم.

استاندار تهران با اشاره به فرمایشات رهبر شهید، نقطه اتکای اصلی اقتصاد مقاومتی را مردم دانست و افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در هر حوزه‌ای که مردم تصدی امور را به دست گرفتند، توفیقات بزرگی داشتیم، مردم در پیروزی انقلاب، در دوران دفاع مقدس، در مقابله با فتنه‌ها و تأمین امنیت کشور همواره پیشگام بوده‌اند و امروز نیز در حوزه اقتصاد، برون‌سپاری امور به مردم و ایفای نقش تسهیلگری توسط دولت، مورد تأکید است.

معتمدیان با اشاره به جایگاه ویژه تهران به عنوان قطب اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به استان تهران است و بزرگترین شهرک‌های صنعتی خاورمیانه در این استان متمرکز شده و ۵۲ درصد کل مالیات کشور در تهران وصول می‌شود و بازار تهران نیز به عنوان بزرگترین بازار منطقه، همه این ویژگی‌ها مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان تهران، گام‌های بلندی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و شعار سال برداشته شود.

استاندار تهران، در پاسخ به دو سؤال درباره اقدامات برای کاهش نگرانی‌های مردم و تحقق وحدت ملی، از آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و تشکیل ستاد بازسازی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، گفت: در تهران تقسیم کار مشخصی انجام شده است. در شهر تهران، شهرداری با همکاری خوب آقای زاکانی مسئولیت رسیدگی به خسارت‌ها را بر عهده گرفته و مردم می‌توانند به نواحی شهرداری مراجعه کنند. در سایر شهرستان‌های ۱۵‌گانه استان نیز بنیاد مسکن متولی است و با نظارت فرمانداران اقدامات در حال انجام است.

استاندار تهران افزود: برای کاهش مراجعات حضوری، سامانه‌ها، شماره‌تلفن‌ها و کانال‌های ارتباطی پیش‌بینی شده تا مردم بتوانند درخواست خود را ثبت کنند. ارزیابی‌ها انجام و مراحل پرداخت از طریق بنیاد مسکن پیگیری می‌شود.

معتمدیان درباره جبران خسارت خودرو و موتورسیکلت نیز خاطرنشان کرد: بخش‌نامه مربوطه به زودی ابلاغ می‌شود و بیمه ایران هزینه‌های مربوط را تقبل خواهد کرد. مردم باید از طریق فرمانداری‌ها اقدام کنند.

وی با اشاره به آسیب دیدن بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی در استان گفت: وزارت صمت متولی این بخش است. با توجه به پیچیدگی ارزیابی ابنیه، ماشین‌آلات و تجهیزات، کارشناسی این واحدها به کانون کارشناسان رسمی (بخش خصوصی) واگذار شده تا با سرعت و به صورت رایگان انجام شود.»

استاندار تهران در ادامه با اشاره به نامگذاری سال به نام «وحدت ملی» تأکید کرد: انسجام و همدلی مردم در کوچه و خیابان نمایان است. ما نیز به عنوان خدمتگزاران مردم، در ایام تعطیلات با آماده‌باش صددرصدی همه مدیران و حضور ۲۰ درصد از پرسنل به صورت شبانه‌روزی، آماده پاسخگویی هستیم.

معتمدیان از تجهیز هزار اکیپ عملیاتی با تکنسین‌های مجرب برای خدمات‌رسانی در حوزه آب، برق، گاز و امدادرسانی (هلال احمر، اورژانس و مراکز درمانی) خبر داد و گفت: تعطیلی نداریم و توفیق ما خدمت به مردم در این شرایط است.