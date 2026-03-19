موج ۶۳ ادامه دارد/ انهدام مراکز استقرار نظامی های رژیم اشغالگر صهیونیستی با یک موشک
روابط عمومی سپاه از انهدام مراکز استقرار نظامی های کودک کش رژیم اشغالگر صهیونیستی با یک موشک چند کلاهکه قدر در ادامه موج ۶۳ خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:
در ادامه موج ۶۳ مراکز استقرار نظامی های کودک کش رژیم اشغالگر صهیونیستی در جنوب سرزمینهای اشغالی توسط یک موشک چند کلاهکه قدر مورد اصابت قرار گرفت و تصاویر متفاوتی به وجود آورد.
این موج ادامه دارد ......
انا من المجرمین منتقمون