مسئول دفتر رئیس مجلس خبرگان رهبری منصوب شد
در احکام جداگانهای از سوی رئیس و نایب رئیس مجلس خبرگان، مسئول دفتر رئیس و مسئول دفتر دبیرخانه این مجلس منصوب شد.
به گزارش ایلنا، با حکم آیتالله محمدعلی موحدی کرمانی رئیس مجلس خبرگان رهبری، حجتالاسلام و المسلمین ابوالقاسم فقیهی بهعنوان رئیس دفتر و رئیس حوزه ریاست این مجلس منصوب شد.
همچنین آیتالله هاشم حسینی بوشهری نایبرئیس مجلس و رئیس دبیرخانه در حکمی حجتالاسلام فقیهی را برای یکسال بهعنوان مشاور و مسئول دفتر دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری منصوب کرد.
پیش از این حجتالاسلام والمسلمین حسن سامعی این مسئولیتها را بر عهده داشت که در پی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به ساختمان دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در قم به همراه دو کارمند دبیرخانه، به شهادت رسید.