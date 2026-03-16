مسئول دفتر رئیس مجلس خبرگان رهبری منصوب شد

همچنین آیت‌الله هاشم حسینی بوشهری نایب‌رئیس مجلس و رئیس دبیرخانه در حکمی حجت‌الاسلام فقیهی را برای یک‌سال به‌عنوان مشاور و مسئول دفتر دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری منصوب کرد.

پیش از این حجت‌الاسلام والمسلمین حسن سامعی این مسئولیت‌ها را بر عهده داشت که در پی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به ساختمان دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در قم به همراه دو کارمند دبیرخانه، به شهادت رسید.