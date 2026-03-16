به گزارش ایلنا،محمدرضا عارف با حضور در بنیاد شهید و امور ایثارگران از روند فعالیت‌ها و ارائه خدمات این نهاد بازدید کرد.

در این بازدید، آخرین وضعیت اقدامات و نحوه خدمات‌رسانی به جامعه معزز شهدا و ایثارگران مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات بنیاد در شرایط جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم اسرائیل ارائه شد.

معاون اول رئیس‌جمهوری در این بازدید با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و شهدای مقاومت، تأکید کرد: ملت ایران در این روزهای سرنوشت‌ساز با عزای رهبر شهید خود و با بیعتی استوار با رهبر جدید انقلاب، بار دیگر نشان داده است که مسیر انقلاب اسلامی، مسیر ایثار، مقاومت و عزت است و این راه با قدرت ادامه خواهد یافت و مسیر رهبر شهید را تا شکست آمریکا و صهیونیسم تداوم خواهد داشت.

وی افزود: شهدا و ایثارگران اسوه‌ها و الگوهای ایمان، ایثار و مقاومت هستند و امنیت و اقتدار این نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مدیون خون پاک شهدا و ایثارگرانی است که در پاسداشت ارزش‌ها و دفاع از کیان کشور از جان و مال خود گذشتند.

عارف تصریح کرد: همه ما وظیفه داریم با تمام توان در خدمت خانواده‌های معظم شهدا و جامعه ایثارگری باشیم و خدمات شایسته و درخور شأن این عزیزان ارائه دهیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری بر ضرورت تداوم خدمات‌رسانی به‌موقع و پاسخگویی مؤثر به مطالبات جامعه معزز ایثارگری تأکید کرد و با قدردانی از اقدامات مدیران و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران، دستورات لازم را برای بهبود فرآیندها و ارتقای کیفیت خدمات صادر کرد.

در ادامه این بازدید، موسوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات این بنیاد در شرایط جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی و نحوه خدمات‌رسانی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران ارائه کرد.

