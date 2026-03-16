بازدید عارف از روند فعالیت ها در بنیاد شهید و امور ایثارگران

کد خبر : 1762763
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با حضور در بنیاد شهید و امور ایثارگران از روند فعالیت‌ها و ارائه خدمات این نهاد بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، در این بازدید، آخرین وضعیت اقدامات و نحوه خدمات‌رسانی به جامعه معزز شهدا و ایثارگران مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات بنیاد در شرایط جنگ تحمیلی آمریکا جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی ارائه شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای مقاومت، تأکید کرد: ملت ایران در این روز‌های سرنوشت‌ساز با عزای رهبر شهید خود و با بیعتی استوار با رهبر جدید انقلاب، بار دیگر نشان داده است که مسیر انقلاب اسلامی، مسیر ایثار، مقاومت و عزت است و این راه با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی افزود: شهدا و ایثارگران اسوه‌ها و الگو‌های ایمان، ایثار و مقاومت هستند و امنیت و اقتدار این نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مدیون خون پاک شهدا و ایثارگرانی است که در پاسداشت ارزش‌ها و دفاع از کیان کشور از جان و مال خود گذشتند.

عارف تصریح کرد: همه ما وظیفه داریم با تمام توان در خدمت خانواده‌های معظم شهدا و جامعه ایثارگری باشیم و خدمات شایسته و درخور شأن این عزیزان ارائه دهیم.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت تداوم خدمات‌رسانی به‌موقع و پاسخگویی مؤثر به مطالبات جامعه معزز ایثارگری تأکید کرد و با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران، دستورات لازم را برای بهبود فرآیند‌ها و ارتقای کیفیت خدمات صادر کرد.

در ادامه این بازدید، دکتر موسوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز ضمن قدردانی از حضور معاون اول رئیس‌جمهور، گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات این بنیاد در شرایط جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی و نحوه خدمات‌رسانی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران ارائه کرد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
