وزارت راه و شهرسازی احتمالا به مستأجرین در قالب رهن کمک خواهد کرد

غلامرضا شریعتی اندراتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده از تجاوز دشمن به کشورمان گفت: پس از جنگ دوازده روزه تصمیماتی گرفته شد و کمیسیون عمران مجلس جلساتی با حضور خانم مالواجرد وزیر راه و شهرسازی، شهردار تهران و ریاست شهرداری‌های کشور برگزار کرد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس تصمیم‌هایی که گرفته شد، مقرر شد از طرف شهرداری تهران به مسائل مربوط به خانه‌هایی که در شهر تهران دچار حادثه و مشکل می‌شوند، پرداخته شود. شهردار تهران هم اعلام کرد عملیات بازسازی و نوسازی را انجام می‌دهد و تمهیدات لازم از طریق قانونی در نظر گرفته شد.

وی با اشاره به رسیدگی به منازل و امکان آسیب در شهرستان‌ها و سایر استان‌ها، عنوان کرد: بنا شد چیزی که مربوط به استان‌ها می‌شود، از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد.

شریعتی اندراتی ادامه داد: بعد از آنکه ارزیابی خسارت انجام شد، باید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با کمکی که وزارت راه و شهرسازی در اختیارش قرار می‌دهد، نسبت به بهسازی اماکن آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی اقدام کند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره اینکه با توجه به شرایط جنگی چه تمهیداتی می‌توان برای مستاجران اندیشید، بیان کرد: از صاحبان ملک تقاضا داریم که در این مقطع حساس و با توجه به شرایط جنگی مستأجرین عزیز را کمک کنند که دچار چالش نشوند، این درخواستی است که اخلاقاً همه ما از مالکین عزیز داریم که ان‌شاءالله معمولاً مالکین همراه و همگام مشکلاتِ امروز مستأجرین هستند.

وی خاطرنشان کرد: در مورد آنچه که مربوط به حوزه دولت است، مقرر شد که در قالب رهن و پیش‌پرداخت که معمولاً به صاحبان ملک پرداخت می‌کنند، مساعدت شود. در این مسیر، احتمالا وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه و امکانی که وجود دارد به مستأجرین در قالب رهن کمک خواهد کرد.

