بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور از مرکز دیسپچینگ برق تهران
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با حضور در مرکز دیسپچینگ برق تهران، از نزدیک روند پایداری شبکه و توزیع برق را مورد ارزیابی قرار داد.
به گزارش ایلنا، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با حضور در مرکز دیسپچینگ برق تهران، از نزدیک روند پایداری شبکه و توزیع برق را مورد ارزیابی قرار داد.
خدائیان از تلاش شبانهروزی مدیران و تکنسینهای برق قدردانی کرد.
وی خاطرنشان کرد که هرجا نیاز به کمک سازمان بازرسی برای رفع مشکلات بود اعلام شود تا در هماهنگی با دستگاههای اجرایی نسبت به حل آن اقدام گردد؛ بنابراین گزارش، ستار شیرعالی معاون اقتصادی سازمان و همچنین موسی مویدی بازرس کل نیرو و ارتباطات این سازمان خدائیان را همراهی میکردند.