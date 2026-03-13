حضور حماسی مردم در راهپیمایی روز قدس، مشت محکمی بر دهان آمریکا و رژیم صهیونیستی بود

به گزارش ایلنا، ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی، امروز با حضور در صفوف مستحکم مردم در راهپیمایی باشکوه روز قدس با تسلیت شهادت مظلومانه و حماسه‌گونه حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) به دست جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی، گفت: دشمن گمان کرد با هدف قرار دادن ستون استوار انقلاب، می‌تواند در اراده این ملت خللی ایجاد کند؛ اما حضور میلیونی امروز مردم در راهپیمایی روز قدس ثابت کرد که راه ایشان پرشورتر از گذشته ادامه دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تبریک انتخاب شایسته و هوشمندانه حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) توسط مجلس خبرگان رهبری، تصریح کرد: انتخاب سریع و قاطعانه رهبر جدید، نشان‌دهنده استحکام ساختار سیاسی و ولایی نظام اسلامی است.

وی با اشاره به بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب پیرامون حضور مردم در صحنه، ادامه داد: مردم امروز در راهپیمایی روز قدس، علاوه بر فریاد آزادی فلسطین، پیام بیعت خود را با رهبری جدید را به گوش جهانیان رساندند.

خدائیان با قدردانی از حضور پرشور و شعور مردم در لبیک به پیام مقام معظم رهبری، از حضور شبانه‌روزی مردم در میادین و خیابان‌ها تشکر کرد.

رئیس سازمان بازرسی کشور در ادامه تاکید کرد: این حضور حماسی، مشت محکمی بر دهان آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی است.

وی خاطرنشان کرد: با حضور پرشور و شعور مردم در میدان و رشادت‌های نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، ملت ما هیچ باکی از بمباران‌های رژیم اشغالگر قدس، آمریکای جنایتکار و ایادی آنها ندارد.