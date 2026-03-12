خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص):

کوچک‌ترین حمله به زیرساخت‌های انرژی و بنادر، پاسخ کوبنده ایران را به‌دنبال خواهد داشت

کد خبر : 1761629
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) در پیامی تصویری اعلام کرد: کوچک‌ترین حمله به زیرساخت‌های انرژی و بنادر جمهوری اسلامی ایران، پاسخ کوبنده و ویران‌کننده‌ی ما را به‌دنبال خواهد داشت

به گزارش ایلنا در متن این پیام آمده است؛ 
بسم الله قاصم الجبارین

️فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ(۱۹۴ بقره)

به دولت متجاوز و کلیه‌ی هم‌پیمانان آن اخطار می‌دهیم، کوچک‌ترین حمله به زیرساخت‌های انرژی و بنادر جمهوری اسلامی ایران، پاسخ کوبنده و ویران‌کننده‌ی ما را به‌دنبال خواهد داشت.

️در صورت چنین تجاوزی، همه زیرساخت‌های نفت‌وگاز منطقه که آمریکا و هم‌پیمانان غربی در آن ذی‌نفع هستند، به آتش کشیده می‌شود و نابود می‌گردد.
وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیمِ

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل