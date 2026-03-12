به گزارش ایلنا در متن این پیام آمده است؛

بسم الله قاصم الجبارین

️فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ(۱۹۴ بقره)

به دولت متجاوز و کلیه‌ی هم‌پیمانان آن اخطار می‌دهیم، کوچک‌ترین حمله به زیرساخت‌های انرژی و بنادر جمهوری اسلامی ایران، پاسخ کوبنده و ویران‌کننده‌ی ما را به‌دنبال خواهد داشت.

️در صورت چنین تجاوزی، همه زیرساخت‌های نفت‌وگاز منطقه که آمریکا و هم‌پیمانان غربی در آن ذی‌نفع هستند، به آتش کشیده می‌شود و نابود می‌گردد.

وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیمِ

