ارتش در بیانیه خود تاکید کرده است: رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن تجدید عهد و پیمان با رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی، با جان و دل فرمان مطاع آن فرمانده معظم را دریافت و با اراده‌ای راسخ‌تر از گذشته و انگیزه‌ای مستحکم تر از پیش، به رزم بی امان خود علیه دشمنان متجاوز و جنایتکار ادامه خواهند داد.

در ادامه این بیانیه آمده است: ارتش جمهوری اسلامی ایران اطمینان می‌دهد، دست در دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تا پای جان برای دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایستاده است و با انتقام خون پاک رهبر شهید، فرماندهان رشید و هموطنان عزیز، دشمنان ایران سربلند اسلامی را پشیمان خواهد کرد.