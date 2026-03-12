ارتش: تا پای جان ایستادهایم و دشمن را پشیمان خواهیم کرد
ارتش جمهوری اسلامی ایران در لبیک به اوامر رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا تاکید کرد: تا پای جان ایستاده ایم و انتقام خواهیم گرفت و دشمن را پشیمان خواهیم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از ارتش، در بیانیه ارتش جمهوری اسلامی ایران در لبیک به اوامر رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا آمده است: نخستین پیام روشنگر و بصیرت افزای آن رهبر معظم و مقتدای عزیز که در حکم امری قاطع در مقابله با دشمنان و انتقام خون رهبر و امام شهید و شهدای گرانقدر جنگ جاری است به گوش جان شنیده شد.
ارتش در بیانیه خود تاکید کرده است: رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن تجدید عهد و پیمان با رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی، با جان و دل فرمان مطاع آن فرمانده معظم را دریافت و با ارادهای راسختر از گذشته و انگیزهای مستحکم تر از پیش، به رزم بی امان خود علیه دشمنان متجاوز و جنایتکار ادامه خواهند داد.
در ادامه این بیانیه آمده است: ارتش جمهوری اسلامی ایران اطمینان میدهد، دست در دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تا پای جان برای دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایستاده است و با انتقام خون پاک رهبر شهید، فرماندهان رشید و هموطنان عزیز، دشمنان ایران سربلند اسلامی را پشیمان خواهد کرد.