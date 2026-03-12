به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در اطلاعیه شماره ۳۴ عملیات وعده صادق۴ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

موج چهلم و یکم عملیات وعده صادق 4 در آستانه روز قدس و با رمز «الی بیت المقدس» با هدیه به ارواح مطهر شهدای اقتدار بویژه مرد میدان سپهبد پاسدار شهید حاج محمد پاکپور، علیه اهداف رژیم‌صهیونیستی و آمریکای جنایتکار از ساعت 9 صبح امروز به اجرا درآمد.

محل تجمع نیروهای آمریکایی در جاده شیخ زاید و محل حضور نیروهای آمریکایی در فرودگاه احمد الجابر با موشک نقطه زن هایپرسونیک «فتاح» مورد هدف قرار گرفتند.

محل اقامت تفنگداران آمریکایی در پایگاه الظفره و پایگاه‌های متحرک آمریکا در عراق به همراه محل تجمع دژخیمان صهیونیستی در «تل آویو» با مجموعه کاملی از موشک های سنگین و سهمگین «خرمشهر»، موشک «قدر» با سر جنگی بارشی و موشک «خیبر شکن» با سر جنگی یک تنی، زیر ضرب آتش «مستمر، هدفمند و موثر» نیروهای سپاه پاسداران رفته‌اند.

سپاه پاسداران در این مرحله از جنگ اعلام می‌دارد که متناسب و متناظر با تاکتیک ها و اقدامات وحشیانه ارتش جنایتکار آمریکا و رژیم‌صهیونیستی، نقشه تهاجمات را تنظیم و مدیریت میدان نبرد را به دست گرفته است. میدان عمل ما فراخ تر از دشمن متخاصم است. پاسخ جنایت های دشمن در هر سطحی بدون ملاحظه داده خواهد شد.