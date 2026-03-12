با حضور اقشار مردم؛
پیکر سپهبد شهید پاکپور در اراک تشییع میشود
به گزارش ایلنا، تشییع پیکر سپهبد شهید پاکپور در زادگاهش "اراک" با حضور اقشار مختلف مردم برگزار میشود.
براساس برنامهریزی صورت گرفته، مراسم وداع با پیکر سپهبد شهید محمد پاکپور، فرمانده اراکی کل سپاه پاسداران امشب پنجشنبه ۲۱ اسفند ساعت ۲۰ در میدان شهدای شهر اراک با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان ارشد استانی و شهرستانی برگزار میشود.
همچنین، مراسم تشییع پیکر سپهبد شهید محمد پاکپور نیز فردا روز جمعه ۲۲ اسفند ساعت ۱۰ صبح از میدان شهدا به سمت مصلی شهر اراک و همزمان با راهپیمایی روز قدس با حضور مردم اراک و مسئولان برگزار میشود.