یک پهپاد MQ9 دیگر منهدم شد؛ این بار در کرمان

به گزارش ایلنا، روابط عمومی ارتش اعلام کرد این پهپاد را نیروی زمینی هدف قرار داده و سامانه پدافند نیروی زمینی ارتش، ساعاتی پیش در منطقه عمومی کرمان، پهپاد متجاوز را منهدم کرده است.

سخنگوی ارتش امروز از منهدم شدن ۱۰۴ پهپاد پیشرفته دشمن تا امروز خبر داده است.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا گفته این پهپادها اعم از هرمس و هرون بوده و بخشی از آنها، پیش از آنکه موفق به انجام عملیات‌های خود شوند، شناسایی و منهدم شدند.