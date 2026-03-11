به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفت‌وگو با شبکه المیادین تاکید کرد: مردم ایران به پیروزی خود اطمینان دارند، زیرا به حقانیت مسئله و توانمندی‌هایشان باور دارند، چرا که ایران به انقلابی تکیه دارد که زاییده یک ملت است.

بقایی افزود: مردم ایران به پیروزی خودشان اطمینان دارند، زیرا ما هم به حقانیت کارمان ایمان داریم و هم به توانمندی‌هایمان باور داریم. جمهوری اسلامی نظامی نیست که به یک فرد تکیه داشته باشد. ما شاهد بودیم که با وجود شهادت رهبر انقلاب، که ضایعه بزرگی بود که قلب ملت ایران را به درد آورد، چطور سران توانستند کشور را در سخت‌ترین شرایط اداره کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: سیاست ایران روشن است و ایران به انقلابی باور دارد که زاییده یک ملت است و بر هویت ملت ایران و هویت اسلامی تکیه دارد. طبیعی است که رهبر جدید انقلاب بر مبنای مصلحت‌هایی که تشخیص خواهند داد، درباره نحوه مدیریت امور تصمیم گیری خواهند کرد، اما همان طور که گفتم نظام جمهوری اسلامی مطابق قانون اساسی مبتنی بر ساز و کارهای روشنی است که طبق آن عمل خواهد شد و ان شاء الله جمهوری اسلامی ایران به بالندگی خود ادامه می‌دهد.

