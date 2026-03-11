خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاسخ قالیباف به ادعای آمریکا درباره نابودی توان موشکی ایران
کد خبر : 1761257
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اکنون می‌توانیم هر نقطه‌ای که می‌خواهیم را بزنیم.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پستی که به زبان انگلیسی در صفحه خود در شبکه ایکس منتشر کرد، به ادعاهای واهی آمریکا درباره نابودی توان موشکی ایران پاسخ داد و نوشت:

اکنون می‌توانیم هر مکانی را که بخواهیم با موشک‌های کمتری هدف قرار دهیم. متن این پست به شرح زیر است: «آمریکا ادعا می‌کند که توان موشکی ایران را نابود کرده است. موج‌های اولیه پرتاب‌های موشکی گسترده، با هدف کور کردن رادارها و سیستم‌های دفاعی دشمن انجام شد. اکنون، ایران می‌تواند هر مکانی را که بخواهد با موشک‌های کمتری هدف قرار دهد. امروز، سیستم «گنبد آهنین» شبیه یک شوخی است.»

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل