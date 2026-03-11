پاسخ قالیباف به ادعای آمریکا درباره نابودی توان موشکی ایران

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پستی که به زبان انگلیسی در صفحه خود در شبکه ایکس منتشر کرد، به ادعاهای واهی آمریکا درباره نابودی توان موشکی ایران پاسخ داد و نوشت:

اکنون می‌توانیم هر مکانی را که بخواهیم با موشک‌های کمتری هدف قرار دهیم. متن این پست به شرح زیر است: «آمریکا ادعا می‌کند که توان موشکی ایران را نابود کرده است. موج‌های اولیه پرتاب‌های موشکی گسترده، با هدف کور کردن رادارها و سیستم‌های دفاعی دشمن انجام شد. اکنون، ایران می‌تواند هر مکانی را که بخواهد با موشک‌های کمتری هدف قرار دهد. امروز، سیستم «گنبد آهنین» شبیه یک شوخی است.»