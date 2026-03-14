سلیمی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد:
بستر تلگرام و واتساپ دارای ابزار جاسوسی است/ ردیابی مکانهای خاص و فرماندهان کشور با این ابزار صورت گرفته است/ زمان جنگ به جاسوس فرصت عرضاندام داده نمیشود
علیرضا سلیمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره مسئله قطعی اینترنت در کشور گفت: همان طور که میدانید در کشور جنگ وجود دارد؛ اینترنت بهطور کامل قطع نشده و شبکه داخلی همچنان فعال است و علت این قضیه کاملا روشن است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بستر تلگرام و واتساپ دارای ابزار جاسوسی است. ردیابی مکانهای خاص و فرماندهان کشور از طریق این ابزار صورت گرفته است. نکته بعدی این است که این شبکهها تبدیل به اتاق فرماندهی برای دشمن شده است. مشکل از خود سرویسهایی مانند تلگرام و واتساپ است، مشکل از ما نیست.
وی تاکید کرد: در تلگرام و واتساپ قواعدی در سطح جهانی حاکم هستند، در ایران نباید استثنا شوند. ما میگوییم هر فعالیتی که در همه دنیا وجود دارد، اینجا هم باید حاکم باشد، اینها میگویند خیر، ایران هرج و مرج باشد و هرچی دلمان میخواهیم بگذاریم و هر شایعهای میخواهیم درست کنیم، در صورتی که بحث ما قواعد و قوانین است.
سلیمی بیان کرد: تلگرام و یا واتساپ بالاخره یک ابزار برای سوءاستفاده و جاسوسی دشمن شدهاند. آیا در زمان جنگ، به جاسوسان فرصت عرضاندام داده میشود؟ خیر. کدام کشوری در زمان جنگ به جاسوس فرصت میدهد؟ این موضوع در هیچ کشوری پذیرفته نیست.
وی ادامه داد: به کشور قطر نگاه کنید، امروز ۳۰۰ نفر را به خاطر اینکه از محلهایی که مورد اصابت موشک قرار گرفتهاند فیلم گرفتند، دستگیر کردهاند، بنابراین این قواعدی است که در همه کشورها وجود دارد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: چهل کشور به ما حمله کردهاند و دست به دست هم دادهاند؛ آن وقت ما نباید اقدامات لازم برای مدیریت توطئههای دشمن در زمان جنگ که ضروری است را انجام دهیم؟
وی افزود: امروز از ابزارهایی مانند جیپیاس و فناوریهای مشابه، بهعنوان سلاح توسط دشمن استفاده میشوند و این امر نشاندهنده اهمیت مدیریت امنیت دیجیتال کشور است.
سلیمی خاطرنشان کرد: باید مطالبه شود چرا شبکه ملی با تأخیر تکمیل میشود؟ باید به این موضوع پرداخته شود که کسبوکارهای مردم آسیب نبینند. اصل موضوع این است نه اینکه موضوع عوض شود که چرا ابزارهای جاسوسی باز نمیشود؟
وی گفت: باید برویم سراغ اینکه چرا شبکه ملی هنوز تکمیل نشده است؛ چند سال است که گفته میشود حدود ۶۰ درصد آن باقی مانده است! اینگونه هم کشور و مردم آسیب میبینند و هم کسبه و اقتصاد کشور. پیگیری شبکه ملی توسط مردم و مسئولان ضروری است تا زیرساختهای اقتصادی کشور حفظ شود.
سلیمی با بیان اینکه باید تکمیل شبکه ملی پیگیری شود چراکه کشور ما کشوری است که تحت فشار است، اظهار داشت: نکته بعدی این است قواعد بینالمللی و داخلی باید بهطور صحیح اجرا شوند. در خود آمریکا هم استفاده از شبکههای اجتماعی قواعدی دارد و برخی از آنها فیلتر شده است، یا فرانسه مالک تگلرام را دستگیر کرد.
وی تاکید کرد: ما مخالفتی با اینها نداریم اما حکمرانی فضای مجازی در کشور یک اصل است که باید به آن پایبند باشیم. موضوع اصلی این است، متاسفانه برخی آدرس غلط میدهند بنابراین موضوع اصلی دو محور دارد؛ یک، تکمیل شبکه ملی؛ دو، حکمرانی مناسب در فضای مجازی، مشابه سایر کشورها.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: در جنگ فعلی، دشمن از ابزارهای هوش مصنوعی برای هدف قرار دادن برخی نقاط کشور استفاده کرده است و الان همان را علیه کشور ما استفاده میکند.
وی تاکید کرد: متأسفانه، دشمن جانی و جنایتکار است ، اقدام به جنایت جنگی میکند؛ مگر هدف قرار دادن مدارس جنایت جنگی نیست؟ مگر زدن بیمارستان جنایت جنگی نیست؟ استفاده از ابزارهای دیجیتال برای کشتن انسانها بهوضوح جنایت جنگی محسوب میشود و این اقدامات برخلاف تمامی قواعد بینالمللی است.
سلیمی یادآور شد: بهعنوان مثال، پروتکل الحاقی ژنو تصریح میکند که آسیب رساندن به محیط زیست در زمان جنگ، جنایت جنگی محسوب میشود. اساسنامه دیوان بینالمللی هم موارد مشابهی دارد که هر اقدامی موجب آسیب رساندن به محیط زیست شود، جرم جنگی محسوب میشود. کاملا مشخص است که آنها جنایت جنگی میکنند. استفاده از این ابزارها برای کشتن انسانها و آسیب رساندن به محیط زیست، مصداق بارز جنایت جنگی است و امیدوارم نهادهای بینالمللی ورود کنند.
وی در پایان گفت: بار دیگر تأکید میشود که توجه به تکمیل شبکه ملی و حکمرانی مناسب در فضای مجازی برای حفظ امنیت کشور و حفاظت از کسبوکار مردم ضروری است.