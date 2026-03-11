به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با برنامه «ایران سربلند» رادیو گفت‌وگو، با اشاره به حضور پرشور مردم بصیر ایران اسلامی در مراسم تشییع پیکر فرماندهان نیروهای مسلح، اظهار کرد: در روز ابتدایی جنگ، با حملات ناجوانمردانه دشمن به جلسه فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح، ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده سپاه، دبیر شورای دفاع، وزیر دفاع و جمعی دیگر از فرماندهان عالی رتبه نیروی‌های مسلح به شهادت رسیدند و امروز، مردم شریف ایران، با حضور پرشور در مراسم تشییع پیکر آنان، قدرشناسی خود از این قهرمانان را به نمایش گذاشتند.

وی ادامه داد: این شهدای عزیز، تمام عمر خود را برای اعتلا و اقتدار ایران اسلامی صرف کردند و تا آخرین لحظه از حیات طیبه خویش را، به حفظ تمامیت ارضی، انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران، اختصاص دادند و در نهایت نیز، عاقبت به خیر شده و به فیض رفیع شهادت، نائل آمدند.

سخنگوی ارتش، در ادامه، مردم ایران را «شایسته تکریم» دانست و تصریح کرد: مردم ما، مردمی بصیر و موقعیت‌شناس هستند و همواره مایه دلگرمی نیروهای مسلح ایران اسلامی بوده‌اند. حقیقت آن است اگر این حمایت و دلگرمی‌های مردم نبود، نیروهای مسلح نمی‌توانستند تا این حد، در انجام ماموریت‌های خود، موفق باشند.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا، با بیان اینکه حملات دشمن به مناطق مسکونی، به ویژه از دیروز، نشان دهنده ضعف و استیصال آنان است، گفت: این همان دشمنی است که ادعا می‌کرد برای کمک به مردم ایران، می‌آید و ما امروز شاهد کمک‌هایش هستیم. آنان فقط در یک فقره از جنایاتشان، ۱۷۰ دختر دانش‌آموز دبستانی را در شرایطی به شهادت رساندند که چنین جنایتی، در تمامی جنگ‌های معاصر، اگر نگوییم بی‌سابقه، کم سابقه بوده است.

وی در ادامه، به انهدام رادارها و تاسیسات راداری دشمنان اشاره و تاکید کرد: جنگ امروز، جنگی فناورپایه است و ارتش دشمن، با اتکا به همین فناوری‌ها، اقدامات جنایتکارانه خود را ترتیب می‌دهد، در همین راستا نیز، تاسیسات راداری دشمنان با دقت بالا، مورد هدف قرار گرفته است. همین مساله، سبب شده تا عملیات‌های نیروهای مسلح ایران اسلامی، کیفی‌تر، آسان‌تر و موثرتر باشد.

سخنگوی ارتش افزود: امروز ما با استفاده از تعداد کمتری پرتابه، اعم از موشک و پهپاد، اقدامات اثربخش‌تری را ترتیب داده‌ایم، دلیل این مسأله هم، آن است که عملا دیگر مزاحمتی برای پرتابه‌های ما وجود ندارد.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با بیان اینکه امروز همگان شاهدند که رهگیری موشک و پهپادهای ایران، کمتر شده است، گفت: ناتوانی دشمن در رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ما، ناشی از نابودی بخش قابل توجهی از توان راداری و پدافندی اوست. این روند نیز ان‌شاءالله در روزهای آینده، ادامه خواهد داشت و ما، سراسر سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را، بدون دفاع، خواهیم داشت.

وی در ادامه به ناامیدی برخی کشورهای عربی از سامانه‌های دفاعی آمریکا اشاره و تاکید کرد: آمریکایی‌ها برخلاف ادعاهایشان، بیش از آنکه از متحدان عرب خود در منطقه دفاع کنند، به دفاع از رژیم صهیونیستی و نیروهای خود پرداختند و همین مساله، زمزمه‌های نارضایتی را در این کشورها، ایجاد کرده است.

سخنگوی ارتش در ادامه به شرح برخی توفیقات ایران در جنگ اخیر پرداخت و تصریح کرد: تا امروز مجموعا ۱۰۴ پهپاد پیشرفته دشمن، اعم از هرمس و هرون، مورد اصابت قرار گرفته که بخشی از آنان، پیش از آنکه موفق به انجام عملیات‌های خود شوند، شناسایی و منهدم شدند. همچنین یکی از پایگاه‌های یگان ۸۲۰۰ رژیم صهیونیستی که نقشی ویژه در رصد اطلاعاتی آنان دارد در کنار ستاد زیر دریایی رژیم صهیونیستی، مورد اصابت قرار گرفته‌اند. رادار گرین پاین نیز که از آن برای رهگیری موشک‌ها بهره می‌بردند و از گران قیمت‌ترین رادارهای دشمن به شمار می‌رود، مورد اصابت پرتابه‌های ما قرار گرفته‌اند.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا، در ادامه، تامین امنیت آسمان ایران را «هم و غم» ارتش جمهوری اسلامی ایران خواند و تاکید کرد: بدون تعارف، ما در یک جنگی قرار داریم که به شدت تابع فناوری است و دشمنان، علاوه بر فناوری‌های خود، از فناوری‌های ناتو نیز بهره‌مند هستند اما با این حال، از تامین امنیت آسمان خود، ناتوان مانده‌اند. در جنگ، هیچ چیز مطلق نیست اما اولویت ما، این است که مانع ایجاد ناامنی در آسمان خود، توسط دشمنان شویم و توفیقاتی چون انهدام پهپادها و جنگنده‌های دشمن را نیز به دست آورده‌ایم.

سخنگوی ارتش، در خاتمه، با بیان اینکه حتما این جنگ، جایگاه بین‌المللی آمریکا را تضعیف خواهد کرد، گفت: بعد از این جنگ، حتما با شرایط امنیتی جدیدی در منطقه مواجه خواهیم بود و ما شاهد شکل‌گیری نظم جدیدی در منطقه، توسط کشورهای منطقه، خواهیم بود.