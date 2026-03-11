پیام تبریک و تسلیت سپاه به مناسبت شهادت رئیس دفتر فرمانده کل قوا

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، پیام تبریک و تسلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت سردار سرلشکر بسیجی شهیدمحمد شیرازی رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت مظلومانه و پرافتخار سردار سرلشکر بسیجی شهید محمد شیرازی، رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا، در پی جنگ و تجاوز جنایتکارانه مشترک رژیم تروریستی ایالات متحده آمریکا و رژیم شیطانی و کودک کش صهیونیستی علیه ایران اسلامی، بار دیگر ماهیت خصمانه و رویکرد تقابلی جبهه استکبار در مواجهه با اقتدار و استقلال جمهوری اسلامی ایران را آشکار ساخت.

این فرمانده انقلابی و یار دیرین ولایت، سالیان متمادی از عمر پربرکت خویش را در مسیر پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی، تقویت انسجام راهبردی نیروهای مسلح و پشتیبانی مؤثر از تدابیر و فرامین فرماندهی معظم کل قوا صرف نمود. حضور مؤثر، هوشمندانه و مسئولانه ایشان در جایگاه رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا، نقشی تعیین‌کننده در هماهنگی و هم‌افزایی میان سطوح راهبردی فرماندهی و ساختارهای عملیاتی نیروهای مسلح ایفا کرد و سهمی ماندگار در تحکیم اقتدار دفاعی و ارتقای کارآمدی نظام فرماندهی و کنترل کشور برجای گذاشت.

بی‌تردید شهادت این مجاهد مخلص و مدیر برجسته نظامی، اگرچه ضایعه‌ای سنگین برای خانواده بزرگ نیروهای مسلح و ملت شریف ایران به شمار می‌رود، اما خون مطهر او به‌عنوان سرمایه‌ای راهبردی، موجب تعمیق روحیه مقاومت، افزایش همبستگی ملی و شتاب‌بخشی به مسیر پیشرفت و اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده است که ترور فرماندهان مؤثر، نه‌تنها خللی در مسیر حرکت انقلاب اسلامی ایجاد نمی‌کند، بلکه اراده ملی برای مقابله با دشمنان و صیانت از استقلال کشور را استوارتر می‌سازد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تبریک و تسلیت این شهادت پرافتخار به محضر حضرت ولی الله الاعظم امام زمان ( عج )خانواده معزز آن شهید والامقام، همرزمان و فرماندهان نیروهای مسلح و ملت بزرگ ایران، تأکید می‌نماید که راه نورانی این سردار مومن، فداکار و وفادار به قائد شهید امت حضرت امام خامنه‌ای (قدس سره )با صلابت، بصیرت و هوشمندی و ادامه دهندگان راه او ، تداوم خواهد یافت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی