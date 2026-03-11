برگزاری مراسم تشییع فرماندهان شهید «جنگ رمضان»+ فیلم+ تصاویر
مراسم تشییع پیکر جمعی از فرماندهان و مسئولان شهید «جنگ رمضان» با حضور مردم تهران در میدان انقلاب اسلامی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مراسم تشییع پیکر جمعی از فرماندهان و مسئولان شهید «جنگ رمضان» از ساعت ۱۳:۳۰ امروز چهارشنبه- ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در میدان انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.
پیکر امیر سپهبد شهید «سید عبدالرحیم موسوی» رئیس شهید ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سپهبد شهید «محمد پاکپور» فرمانده کل شهید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امیر دریاسالار شهید «علی شمخانی» دبیر شهید شورای دفاع کشور، امیر سرلشکر شهید «عزیز نصیرزاده» وزیر شهید دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سرلشکر بسیجی شهید «محمد شیرازی» رئیس شهید دفتر فرماندهی معظم کل قوا در این مراسم تشییع خواهد شد.
در این مراسم محمد مخبر، حجتالاسلام والمسلمین سید محمود علوی دستیار ویژه رئیسجمهور و رئیس شورای اقوام ادیان و مذاهب، حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر، حضور علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، و جمعی از مسئولان کشور حضور دارند.
پیکر شماری دیگر از فرماندهان شهید از جمله سردار درهباغی، سردار علی تاجیک، سردار داود عسگری، سردار حسینی مطلق، سردار بابائیان، سردار هلالی و سردار شهید رضائیان و پیکر جمعی از مردم که در جریان «جنگ رمضان» به شهادت رسیدهاند، از جمله خانوادههایی که بهصورت خانوادگی به شهادت رسیدهاند، در کنار فرماندهان شهید تشییع میشود.