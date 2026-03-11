اصغر زرگر، استاد روابط بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با احتمال عقب‌نشینی ترامپ از جنگ با ایران پس از مقاومت‌های صورت گرفته و فشارهای بین‌الملل برای خاتمه جنگ گفت: ترامپ و نتانیاهو در میانه مذاکرات، مشابه تجربیات گذشته، اقدام به حمله علیه جمهوری اسلامی ایران کردند. بر اساس اعلام رسمی خودشان، هدف آن‌ها انجام حملاتی کوتاه‌مدت، هدفمند و به تعبیر ترامپ «تمیز» بوده است. غایت اصلی این اقدامات، هدف قرار دادن ارکان عالی نظام و ترور رهبری بود؛ چنان‌که شخص نتانیاهو نیز صراحتاً از راهبرد «زدن سرِ جمهوری اسلامی» و متعاقب آن، قطع بازوهای منطقه‌ای ایران سخن گفته بود تا از این طریق، جامعه و ساختار سیاسی کشور را با یک بن‌بست کامل مواجه سازند.

جامعه ایران اساساً پذیرای دیکته‌های افرادی نظیر نتانیاهو و ترامپ نیست

وی ادامه داد: با این حال، اگر هدف آن‌ها دستیابی به یک پیروزی نظامی کم‌هزینه و سریع بوده باشد، به وضوح در نیل به آن ناکام مانده‌اند. این اقدامات نه تنها به تضعیف منجر نشد، بلکه موجب بیداری مجدد حس ملی‌گرایی در میان ایرانیان گشت؛ چراکه جامعه ایران اساساً پذیرای فرامین و دیکته‌های افرادی نظیر نتانیاهو و ترامپ نبوده و نیست.

استمرار بسته بودن تنگه هرمز بازارهای جهانی را با بحران جدی مواجه می‌کند

این کارشناس سیاست خارجی با بیان این نکته که با عدم تحقق اهداف اولیه آمریکا و اسرائیل، طرف مقابل توان تحمل هزینه‌های گزاف یک جنگ فرسایشی را نخواهد داشت،‌ عنوان کرد: جامعه اسرائیل به دلیل ساختار اقتصادی و گرایش‌های مالی، تاب‌آوری پایینی در برابر بی‌ثباتی‌های طولانی‌مدت دارد. از سوی دیگر، تسلط ایران بر تنگه هرمز و نوسانات شدید قیمت نفت، فشار مضاعفی بر بازارهای جهانی انرژی و مالی وارد کرده است و توصیه من این است که این وضعیت را حفظ کنند. هرچند کشورهایی نظیر چین یا کره‌جنوبی ذخایر استراتژیک محدودی (مثلاً برای ۷۰ روز) دارند، اما استمرار این وضعیت که اکنون وارد هفته دوم شده، بازارهای جهانی را با بحران جدی مواجه می‌کند.

فشارهای داخلی و بین‌المللی بر ترامپ افزایش خواهد یافت

وی افزود:‌ در این میان، حتی روسیه نیز که از افزایش قیمت انرژی منتفع می‌شود، برای جلوگیری از تبعات غیرقابل کنترل، به تکاپو افتاده تا از طریق رایزنی با ترامپ و انجام توافقاتی در خصوص پرونده‌های اوکراین و ایران، به یک آتش‌بس دست یابد. لذا پیش‌بینی می‌شود تا اواخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده، فشارهای بین‌المللی و همچنین فشارهای داخلی از سوی نهادهای مالی و انرژی آمریکا بر ترامپ به شدت افزایش یابد؛ چرا که ریاست‌جمهوری در آمریکا همواره تحت حمایت و نفوذ این کارتل‌های بزرگ اقتصادی است.

تداوم جنگ به ضرر کشورهای عربی خواهد بود

این استاد روابط بین‌الملل درباره نقش کشورهای منطقه در افزایش فشارها به آمریکا اظهار کرد: کشورهای عربی منطقه از جمله امارات (دبی)، بحرین، کویت و عربستان سعودی به دلیل توقف پروازها و اختلال در زنجیره تأمین مواد غذایی، دچار خسارات روزافزون شده‌اند و تداوم این وضعیت فرسایشی را به ضرر خود می‌بینند. با توجه به شخصیت خودشیفته و پیش‌بینی‌ناپذیر ترامپ، محتمل است که وی با ابداع بهانه‌ای نظیر «دستیابی به اهداف و انهدام توان دریایی، هوایی و ارتباطی ایران»، پایان عملیات را اعلام کند تا از ورود به یک جنگ گسترده‌تر اجتناب ورزد. البته گمانه‌زنی دیگر این است که تشدید حملات در روزهای آتی پیش از اعلام توقف جنگ، دور از ذهن نیست.

ترامپ با طرح موضوع کوبا می‌خواهد پرونده ایران را بسته شده تلقی کند

زرگر با اشاره به اظهارات اخیر ترامپ گفت: ترامپ موضوع دیگری را اخیرا مطرح کرده است که آن موضوع کوبا و لزوم حل‌وفصل هفتاد ساله آن در میانه نبرد با ایران بود و مطرح کردن این موضوع به نوعی لاپوشانی، فرافکنی و ارسال سیگنالی برای خروج از بحران فعلی است؛ بدین معنا که موضوع ایران خاتمه یافته تلقی شده و تمرکز بر پرونده دیگری معطوف خواهد شد. این بستگی به ایران دارد که برای مثال یک قرار صلحی به وابسته سازمان ملل با آمریکا ببندد.

ایران می‌تواند بگوید که آمریکا و نتانیاهو را به زانو درآورده است

وی اضافه کرد:‌ در این شرایط، ایران می‌تواند با تکیه بر مقاومت خود و خسارات سنگینی که به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه (از جمله در بحرین و کویت) وارد آورده—چنان‌که رسانه‌هایی مانند سی‌ان‌ان نیز به آن اذعان کرده‌اند—موضع پیروز اتخاذ کند و اعلام نماید که با ایستادگی خود، آمریکا و نتانیاهو را به زانو درآورده و آن‌ها را ناچار به پذیرش شرایط خود در میز مذاکره کرده است.

آمریکا و اسرائیل به دنبال جنگ فرسایشی نیستند

این تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل درباره نحوه خاتمه این جنگ تصریح کرد: تحقق پایان جنگ بستگی به این دارد که این ترامپ خودشیفته تا چه میزان تحت تاثیر لابی‌های صهیونیستی باشد و چه میزان فشارهای اعراب،‌ کشورهای اروپایی، چین و روسیه موثر واقع شود. به نظر من آمریکا و اسرائیل نمی‌خواهند این جنگ فرسایشی و بلندمدت شود. اسرائیل در همان جنگ ۱۲ روزه هم تسلیم شده بود وم با آن مساحت کوچک نمی‌تواند طولانی مدت مقاومت کند.

خاتمه دادن به این وضعیت در راستای منافع ملی است

وی خاطرنشان کرد: باید در نظر داشت که جنگ، تخریب محض است و بازسازی زیرساخت‌های عمومی که در چند ثانیه ویران می‌شوند، سال‌ها به طول می‌انجامد. لذا خاتمه دادن به این وضعیت در راستای منافع ملی و کاهش رنج ملت ایران است.

روسیه و چین نمی‌خواهند پل ارتباطی خود با آمریکا را قطع کنند

زرگر در خصوص نقش روسیه و چین در معادلات جنگ تهران و واشنگتن یادآور شد: روسیه درگیر بحران اوکراین و منافع خویش است و چین هم با رویکردی منفعلانه، تنها به دنبال حفظ تجارت با آمریکا و تأمین نفت ارزان است. آن‌ها تمایلی به تخریب پل‌های ارتباطی خود با آمریکا در حوزه خلیج فارس ندارند و ترجیح می‌دهند در ترتیبات امنیتی آینده، نقش میانجی یا ناظر را ایفا کنند.

