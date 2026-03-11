ایروانی:
جامعه بین الملل باید اکنون برای توقف جنگ خونین علیه مردم ایران اقدام کند
امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با انتقاد از سکوت شورای امنیت سازمان ملل گفت: «جامعه بینالمللی باید اکنون برای متوقف ساختن این جنگ خونین علیه مردم ایران اقدام کند، ما تمامی اقدامات لازم را برای دفاع از مردم، سرزمین و استقلال خود اتخاذ خواهیم کرد.»
به گزارش ایلنا، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران روز سهشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در سازمان ملل افزود: امروز یازدهمین روز متوالی این جنگ وحشیانه علیه مردم ایران است؛ جنگی که در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد.
حملات گسترده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران و مردم
ایروانی گفت: در طول این مدت، ایالات متحده و رژیم اسرائیل شبانهروز و بدون وقفه به حملات گسترده خود علیه ایران و مردم ایران ادامه دادهاند. آنان بهطور عامدانه و بیتمایز غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی را در سراسر کشورم هدف قرار میدهند، هیچ احترامی برای حقوق بینالملل قائل نیستند و در ارتکاب این جنایات هیچ خویشتنداری نشان نمیدهند.
شهادت بیش از ۱۳۰۰ غیرنظامی و تخریب ۹۶۶۹ مکان غیرنظامی
سفیر ایران در سازمان ملل افزود: مناطق مسکونی پرجمعیت و زیرساختهای حیاتی غیرنظامی بهطور عامدانه هدف قرار گرفتهاند. تاکنون این جنایات هولناک به شهادت بیش از ۱۳۰۰ غیرنظامی انجامیده است. همچنین ۹۶۶۹ مکان غیرنظامی تخریب شده است، از جمله: ۷۹۴۳ واحد مسکونی، ۱۶۱۷ مرکز تجاری و خدماتی، ۳۲ مرکز پزشکی و دارویی، ۶۵ مدرسه و مؤسسه آموزشی، ۱۳ ساختمان جمعیت هلال احمر، و چندین تأسیسات تأمین انرژی.
نماینده ایران در سازمان ملل گفت: این ارقام هر روز افزایش مییابد، زیرا ایالات متحده و اسرائیل به انجام حملات نظامی مستمر و ارتکاب جنایات جنگی در شهرهای مختلف ایران ادامه میدهند.
حمله به تاسیسات ذخیره سوخت و خطر جدی برای سلامت غیرنظامیان
ایروانی تاکید کرد: در شب ۷ مارس ۲۰۲۶، هواپیماهای متجاوز حملات سنگینی را علیه تأسیسات ذخیره سوخت در تهران و سایر شهرها انجام دادند. این حملات موجب انتشار مقادیر زیادی از آلایندههای خطرناک و سمی در جو شد. بر اساس اعلام جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، این انفجارها موجب آلودگی شدید هوا و ایجاد خطرات جدی برای سلامت غیرنظامیان، بهویژه کودکان، زنان، سالمندان و افراد دارای بیماریهای حاد شده است.
نماینده ایران در سازمان ملل گفت: بارندگی در صبح روز ۸ مارس موجب گسترش بیشتر این آلایندهها از طریق بارشهای بسیار اسیدی شد و خطر آسیبهای تنفسی و آلودگی زیستمحیطی را افزایش داد.
حملات جنایتکارانه، تعهدات بین المللی زیست محیطی را نقض میکند
سفیر ایران در سازمان ملل افزود: مراکز درمانی در تهران در وضعیت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند و به ساکنان توصیه شده است در منازل خود بمانند. این حملات جنایتکارانه همچنین تعهدات بینالمللی زیستمحیطی را نقض میکند، از جمله تعهدات ناشی از کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی و کنوانسیون تنوع زیستی.
حمله به هواپیماهای غیرنظامی و تاسیسات فرودگاهی
ایروانی ادامه داد: در ساعات اولیه بامداد ۷ مارس ۲۰۲۶، فرودگاه مهرآباد در تهران هدف حمله سنگین قرار گرفت. چندین هواپیمای غیرنظامی و تأسیسات فرودگاهی نابود یا بهشدت آسیب دیدند.
اختلال در تامین آب مردم با حمله به تاسیسات آب شیرین کن
وی گفت: در همان روز، ایالات متحده بهطور عامدانه یک تأسیسات آبشیرینکن در جزیره قشم در استان هرمزگان را هدف قرار داد. در نتیجه، تأمین آب ۳۰ روستا مختل شد و هزاران غیرنظامی در معرض خطر جدی قرار گرفتند.
سفیر ایران در سازمان ملل افزود: در همین حال، رئیسجمهور ایالات متحده حتی «نابودی کامل و مرگ حتمی برای مناطقی و گروههایی از مردم» را که پیشتر هدف قرار نگرفته بودند، تهدید کرده است. دیروز، رئیسجمهور ایالات متحده آشکارا از تخریب زیرساختهای غیرنظامی، نابودی نیروی دریایی ایران و کشته شدن ملوانان ایرانی ابراز افتخار کرد.
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تاکید کرد: نیت آنان روشن است: ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان، قتلعام مردم بیگناه و وارد آوردن بیشترین میزان تخریب و رنج.
ایروانی گفت: جهان شاهد آن است که چگونه یک دولت سرکش و غیرمسئول، همراه با یک رژیم نامشروع، مدارس، بیمارستانها، ساختمانهای مسکونی، زیرساختها، سالنهای ورزشی و تأسیسات امدادی ایران را هدف قرار میدهد. این حملات تاکنون جان صدها غیرنظامی بیگناه، از جمله زنان و کودکان، را گرفته است.
حمله اسرائیل به هتل رامادای بیروت و ترور ۴ دیپلمات ایرانی
سفیر ایران در سازمان ملل افزود: در ساعات اولیه بامداد ۸ مارس ۲۰۲۶، رژیم اسرائیل یک حمله تروریستی عامدانه علیه هتل رامادا در بیروت انجام داد. در نتیجه این حمله، چهار دیپلمات جمهوری اسلامی ایران ترور شدند.
وی تصریح کرد: پس از صدور تهدید برای حمله به اماکن دیپلماتیک ایران در بیروت، این دیپلماتها برای حفظ ایمنی و امنیت خود بهطور موقت به این هتل منتقل شده بودند؛ اقدامی که با اطلاع و هماهنگی وزارت امور خارجه لبنان انجام شده بود.
ایروانی تاکید کرد: قتل هدفمند دیپلماتها در قلمرو یک دولت مستقل دیگر یک اقدام تروریستی شدید، جنایت جنگی و نقض آشکار حقوق بینالملل محسوب میشود. این اقدام منشور ملل متحد، کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) و کنوانسیون حمایت از اشخاص مورد حمایت بینالمللی (۱۹۷۳) را نقض میکند. جمهوری اسلامی ایران این جنایت بزدلانه را بهشدت محکوم میکند. تمامی مرتکبان باید بهطور کامل پاسخگو شناخته شوند.
شورای امنیت بر نقض های فاحش چشم بسته است
سفیر ایران در سازمان ملل همچنین با انتقاد از شورای امنیت سازمان ملل گفت: بسیار تأسفبار است که شورای امنیت همچنان در سکوت باقی مانده است. شورا با وجود مسئولیت اصلی خود بر اساس منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی، چشم خود را بر این نقضهای فاحش بسته است.
تلاش برخی اعضای شورای امنیت برای قطعنامه جانبدارانه و مجازات قربانی
ایروانی تصریح کرد: در عوض، برخی اعضای شورا در تلاشاند جایگاه قربانی و متجاوز را وارونه جلوه دهند. آنان میکوشند از طریق قطعنامهای جانبدارانه و با انگیزههای سیاسی، متجاوزان را پاداش داده و قربانی را مجازات کنند.
سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: چنین قطعنامهای در صورت تصویب، بهشدت اعتبار و مشروعیت شورای امنیت را تضعیف و لکهای بر اعتبار و حیثیت شورای امنیت خواهد بود.
نماینده ایران در سازمان ملل هشدار داد: در صورت تصویب این قطعنامه، متجاوزان یعنی اسرائیل و ایالات متحده پاداش گرفته و برای ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه بیشتر جسورتر خواهند شد.
وی تاکید کرد: چنین مواردی امروز علیه ایران، اما فردا ممکن است علیه هر دولت مستقل دیگری بهوقوع بپیوندد.
جهان اقدام فوری به عمل آورد
سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: جامعه بینالمللی باید اکنون برای متوقف ساختن این جنگ خونین علیه مردم ایران اقدام کند. ما تمامی اقدامات لازم را برای دفاع از مردم، سرزمین و استقلال خود اتخاذ خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: ما بار دیگر از همه دولتهای عضو میخواهیم این تجاوز را محکوم کرده و برای توقف فوری این جنگ جنایتکارانه علیه مردم ایران؛ آنهم جنگی که تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی محسوب میشود، اقدام فوری به عمل آورند.