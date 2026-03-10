خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه شماره ۲۲ ارتش جمهوری اسلامی ایران

انهدام ده‌ پهپاد متجاوز دشمن صهیونی - آمریکایی در آسمان ایران
کد خبر : 1760963
لینک کوتاه کپی شد.

ارتش در اطلاعیه ای اعلام کرد: ۱۰ فروند پهپاد مهاجم توسط شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی منهدم شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی ارتش، از بامداد امروز ۱۰ فروند از انواع پهپاد‌های پیشرفته هرون TP، هرمس ۴۵۰ و ۹۰۰ و اوربیتر توسط شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی منهدم شد.

بر اساس اطلاعیه شماره ۲۲ ارتش جمهوری اسلامی ایران، از بامداد امروز ۱۰ فروند از انواع پهپاد‌های پیشرفته هرون TP، هرمس ۴۵۰ و ۹۰۰ و اوربیتر توسط سامانه‌های موشکی و توپحانه‌ای نیروی زمینی و پدافند هوایی ارتش و سپاه پاسداران تحت فرماندهی قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور، در مناطق اراک، اصفهان، تهران، لرستان و قم مورد هدف قرار گرفته و ساقط شدند.

گفتنی است، پهپاد‌های دشمن قبل از انجام هرگونه عملیات تهاجمی و رزمی منهدم شده‌اند.

همچنین در این اطلاعیه آمده است: از ابتدای تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی تاکنون، آمار پهپاد‌های ساقط شده توسط سامانه‌های پدافندی ارتش و سپاه به ۱۰۲ فروند رسیده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل