اطلاعیه شماره ۲۲ ارتش جمهوری اسلامی ایران
انهدام ده پهپاد متجاوز دشمن صهیونی - آمریکایی در آسمان ایران
ارتش در اطلاعیه ای اعلام کرد: ۱۰ فروند پهپاد مهاجم توسط شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی منهدم شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی ارتش، از بامداد امروز ۱۰ فروند از انواع پهپادهای پیشرفته هرون TP، هرمس ۴۵۰ و ۹۰۰ و اوربیتر توسط شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی منهدم شد.
بر اساس اطلاعیه شماره ۲۲ ارتش جمهوری اسلامی ایران، از بامداد امروز ۱۰ فروند از انواع پهپادهای پیشرفته هرون TP، هرمس ۴۵۰ و ۹۰۰ و اوربیتر توسط سامانههای موشکی و توپحانهای نیروی زمینی و پدافند هوایی ارتش و سپاه پاسداران تحت فرماندهی قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور، در مناطق اراک، اصفهان، تهران، لرستان و قم مورد هدف قرار گرفته و ساقط شدند.
گفتنی است، پهپادهای دشمن قبل از انجام هرگونه عملیات تهاجمی و رزمی منهدم شدهاند.
همچنین در این اطلاعیه آمده است: از ابتدای تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی تاکنون، آمار پهپادهای ساقط شده توسط سامانههای پدافندی ارتش و سپاه به ۱۰۲ فروند رسیده است.