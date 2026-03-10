دعوت ارتش از مردم برای شرکت در آیین تشییع فرماندهان شهید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، متن اطلاعیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا

فرماندهان شهید از جمله شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، شهید سپهبد محمد پاکپور، شهید دریاسالار علی شمخانی، شهید سرلشکر عزیز نصیرزاده، شهید سرلشکر محمد شیرازی، سرلشکر محسن دره‌باغی و سرلشکر صالح اسدی در زمره شهدای عالی رتبه جنگ رمضان بودند که در نخستین روز این جنگ به فیض شهادت نائل آمدند.

آیین تشییع فرماندهان شهید جنگ رمضان که در مسیر صیانت از خاک مقدس ایران، اعتلای قدرت دفاعی کشور و دفاع از استقلال و عزت ملی و جمعی از مردم مظلوم ایران عزیز به فیض عظیم شهادت نائل آمدند، نماد اقتدار، ایمان و وحدت ملت بزرگ و نستوه ایران در برابر دشمنان اسلام و کشور است.

از عموم مردم شریف دعوت می‌شود؛ با حضور گسترده در این آیین معنوی و ملی، ضمن تجدید میثاق با شهیدان و تأکید بر استمرار راه آنان، وفاداری خود را به آرمان‌های امام راحل و رهبر و فرمانده شهید بار دیگر به نمایش بگذارند.

بی‌تردید حضور حماسی و پرشور مردم در این مراسم، نقش مهمی در ناکامی دشمنان برای دستیابی به اهداف شوم‌شان خواهد داشت.